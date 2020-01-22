YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Hiçbir hastane kabul etmiyordu! Samsun'da 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Hiçbir hastane kabul etmiyordu! Samsun'da 156 kiloluk kadına hayati müdahale

SAMSUN HABERLERİ  | 22.01.2020 19:09 | Son Güncelleme

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) yapılan bir ameliyat riskli gördükleri için hiçbir hastanenin kabul etmediği 156 kg ağırlığındaki kadın hastayı yeniden hayata bağladı.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde ikamet eden 156 kg ağırlığındaki 59 yaşındaki Pembe Sarıhan rahminde kanama şikayeti ile başvurduğu hiçbir hastanede ameliyat için kabul edilmedi.

3 SAATLİK YÖNTEM SONRASI SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Birçok hastane gezdikten sonra ameliyat olamamanın verdiği psikoloji ile son olarak OMÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Bölümüne başvuran Pembe Sarıhan’ın tedavisi ve riskli görülen ameliyatı için Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. İdris Koçak kabul etti. Kansere dönme olasılığı bulunan hasta 3 saatlik süren kapalı yöntem ameliyat sonrasında sağlığına kavuştu.

"KANSERE DÖNÜŞME OLASILIĞI VARDIR"

Prof. Dr. Koçak, hastanın kendilerine kanama ve rahim kalınlığı şikayeti ile başvurduğunu belirterek, "Rahim ağzı kanserine dönüşme olasılığı vardı. Ekibimizle durumu değerlendirdik ve ameliyatı yapma kararı verdik. Çünkü hastanın ameliyat olmasa riski daha da büyüktü. Şu anda hastamızın değerleri çok iyi durumda. Kendisine geçmiş olsun diyorum. Yapılan müdahale ile kanser tehlikesini de önlenmiş olduk" dedi.

Pembe Sarıhan ise kızı Nazlı Önsöz aracılığıyla Prof. Dr. İdris Koçak’a başvurduklarını belirterek, "Çok şükür sağlığıma kavuştum. Ordu’nun Fatsa ilçesinde ikamet ediyorum. Kanama şikayeti ile kentte hastanelere başvurdum. Bizi kabul etmediler. Sonrasında Prof. Dr. İdris Koçak hocamıza başvurduk. Rahim kalınlığı teşhisini koyduktan sonra başarılı bir şekilde kapalı yöntemle ameliyatı gerçekleştirdi. Kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kubilay Aka'nın mesajlarını ifşa etmişti! Öyle pozlar vermiş ki... Kubilay Aka'nın mesajlarını ifşa etmişti! Öyle pozlar vermiş ki...
Eğitime desteğe plaketli teşekkürEğitime desteğe plaketli teşekkür
Vali Kaymak: “Çarşamba Şeker Fabrikası bölgeye ciddi bir ekonomik katkı sağlayacak”Vali Kaymak: “Çarşamba Şeker Fabrikası bölgeye ciddi bir ekonomik katkı sağlayacak”
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ordu Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Prof. Dr. İdris Koçak

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sebahattin Ceyhun: "Şimdi tüm küskünlükleri giderme zamanı"

Sebahattin Ceyhun: "Şimdi tüm küskünlükleri giderme zamanı"

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Hastaneden diyabet hastalığı uyarısı

Hastaneden diyabet hastalığı uyarısı

Başkan Işık: "Ilıca’da hastane için yer tespiti yapıldı"

Başkan Işık: "Ilıca’da hastane için yer tespiti yapıldı"

Halk pazarında fiyatlar cep yakıyor

Halk pazarında fiyatlar cep yakıyor

Karaca için fidan diktiler

Karaca için fidan diktiler

Samsun Namaz Vakitleri 22 Ocak Çarşamba

İmsak
06:18
Sabah
07:48
Öğle
12:51
İkindi
15:21
Akşam
17:44
Yatsı
19:08

Samsun Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Çarşamba

Cedit Eczanesi
Ilkadim
Ferah Eczanesi
Ilkadim
Saadet Eczanesi
Ilkadim
Livane Eczanesi
Atakum
Amasya Eczanesi
Kurupelit
Derecik Eczanesi
Derecik
Alper Eczanesi
Tekkekoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Üniversiteli Ayvacıklılar bir araya geldi

Üniversiteli Ayvacıklılar bir araya geldi

Samsun’da Türkiye Narkotik Uygulaması

Samsun’da Türkiye Narkotik Uygulaması

Memurlar bordro yakıp ısındı

Memurlar bordro yakıp ısındı

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.