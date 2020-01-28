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Hıdırnebi Kar ve Horon Şenliği iptal edildi

TRABZON HABERLERİ  | 28.01.2020 11:58 | Son Güncelleme

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Elazığ ve Malatya’da meydana gelen deprem nedeniyle 2 Şubat 2020 tarihinde Hıdırnebi Yaylasında yapılması planlanan Kar ve Horon Şenliğinin iptal edildiğini söyledi.Türkiye’nin çeşitli illerden Kar ve Horon Şenliğine yoğun talep olmasına rağmen Elazığ ve Malatya’daki depremin ardından şenlik yapılmasının mümkün olmayacağını belirten Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, "Elazığ ve Malatya’da 6,8 büyüklüğünde meydana gelen depremi büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Başkan EKİM, "Bölgemizin kış turizmine katkı sağlamsı açısından, Hıdırnebi yaylamızda yapmayı planladığımız kamuoyu ile deprem felaketi meydana gelmeden önce paylaştığımız ve paylaşım sonrası Türkiye’nin çeşitli illerinden, çevre il ve ilçelerden, turizm acentelerinden, özellikle vatandaşlarımız tarafından yoğun talep gören ’Kar ve Horon Şenliği’ etkinliğimizi yapılan istişare neticesinde iptal etme kararı aldık.

Hıdırnebi Kar ve Horon Şenliği iptal edildi

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Elazığ ve Malatya’da meydana gelen deprem nedeniyle 2 Şubat 2020 tarihinde Hıdırnebi Yaylasında yapılması planlanan Kar ve Horon Şenliğinin iptal edildiğini söyledi.
Türkiye’nin çeşitli illerden Kar ve Horon Şenliğine yoğun talep olmasına rağmen Elazığ ve Malatya’daki depremin ardından şenlik yapılmasının mümkün olmayacağını belirten Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, "Elazığ ve Malatya’da 6,8 büyüklüğünde meydana gelen depremi büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Başkan EKİM, "Bölgemizin kış turizmine katkı sağlamsı açısından, Hıdırnebi yaylamızda yapmayı planladığımız kamuoyu ile deprem felaketi meydana gelmeden önce paylaştığımız ve paylaşım sonrası Türkiye’nin çeşitli illerinden, çevre il ve ilçelerden, turizm acentelerinden, özellikle vatandaşlarımız tarafından yoğun talep gören ’Kar ve Horon Şenliği’ etkinliğimizi yapılan istişare neticesinde iptal etme kararı aldık. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz. Kalbimiz, aklımız Elazığ ve çevre illerinde. Vatandaşlarımız hayatını kaybetmiş, birçok da yaralımız varken şenlik yapmamız mümkün değil. Acımız ortak. Her şeyden önce vatandaşlarımızın güvenliği geliyor. Akçaabat Belediyesi olarak Trabzon Büyükşehir Belediyemizle yapmış olduğumuz istişare sonucunda depremin ilk gününde bizden istenen malzemeler temin edilerek bölgeye gönderildi. Böyle bir acının tekrarlanmamasını temenni ediyoruz. Ülkemizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

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