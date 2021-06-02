Hidrojen yakıtlı Toyota Mirai’den dünya menzil rekoru

İSTANBUL(AA) - Toyota’nın hidrojen yakıt hücreli aracı yeni Mirai, tek depoyla 1.000 kilometrenin üzerinde yol kat ederek bu alandaki dünya rekorunu daha da ileriye taşıdı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Orly’de bulunan HYSETCO hidrojen istasyonundan başlayarak Güney Paris, Loir-et-Cher ve Indre-et-Loire bölgeleri dahil olmak üzere halka açık yollarda sıfır emisyonlu olarak 1.003 kilometreyi tamamlayan Mirai’nin tüketim ve menzil verileri bağımsız otoritelerden tarafından da onaylandı. Böylelikle hidrojen yakıt hücresi teknolojisinin sıfır emisyonlu sürüş için uzun mesafelerde en önde gelen çözüm olduğunun altını çizen Toyota, yeni nesil Mirai ile bu iddiasını bir kez daha ortaya koymuş oldu.

Rekor denemesi sırasında yeşil hidrojen kullanılırken, 5,6 kg hidrojen depolayabilen Mirai’nin ortalama yakıt tüketimi 0,55 kg/100 km olarak gerçekleşti. Mirai, 1.003 kilometrelik yolculuğunu tamamlandıktan sonra, sadece 5 dakika içerisinde yeniden dolduruldu.

Toyota’nın ikinci nesil yakıt hücreli aracı Mirai, düşük tüketiminin yanı sıra daha yüksek performans da sunuyor. Akıcı ve daha dinamik bir tasarıma sahip aracın sürüş dinamikleri daha ileriye taşındı. Bununla birlikte yakıt hücresinin artırılan verimliliği, normal sürüş koşullarında 650 kilometre civarında menzil sunuyor. 1.003 kilometrelik rekor menzil ise sürücülerin “çevreci sürüş” tarzıyla ve hiçbir özel teknik kullanılmadan gerçekleştirildi. 1.003 km’lik sürüşün ardından Mirai’nin yol bilgisayarında hala 9 kilometrelik menzil daha bulunuyordu.​​​​​​​

