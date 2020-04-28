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’Hidronefroz’ hastasının imdadına hava ambulansı yetişti

KAYSERİ HABERLERİ  | 28.04.2020 11:34 | Son Güncelleme

Sarız ilçesinde hidronefroz (böbrek büyümesi) rahatsızlığı nedeniyle fenalaşan bir kişi, hava ambulansı ile Kayseri’ye getirilerek tedavi altına alındı.Sarız İlçe Devlet Hastanesi’nde hidronefroz rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alınan 80 yaşındaki Fakı Karakuş, fenalaştı.

’Hidronefroz’ hastasının imdadına hava ambulansı yetişti

Sarız ilçesinde hidronefroz (böbrek büyümesi) rahatsızlığı nedeniyle fenalaşan bir kişi, hava ambulansı ile Kayseri’ye getirilerek tedavi altına alındı.
Sarız İlçe Devlet Hastanesi’nde hidronefroz rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alınan 80 yaşındaki Fakı Karakuş, fenalaştı. İhbar üzerine Kayseri’den havalanan hava ambulansı, kısa süre içerisinde Pınarbaşı’na ulaşarak, buradan Karakuş’u aldı. Kayseri’ye getirilen Karakuş, ambulansla sevk edildiği Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

’Hidronefroz’ hastasının imdadına hava ambulansı yetişti

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