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  4. Hidrosefali hastası 1 aylık hasta bebek için ekipler seferber oldu

Hidrosefali hastası 1 aylık hasta bebek için ekipler seferber oldu

31.01.2021 14:27 | Son Güncelleme:
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Van’ın Çaldıran ilçesinde hastaya giden ambulans, yoğun tipiden dolayı kara saplanınca Çaldıran Belediyesi tarafından kurtarılarak mahalleye ulaştırıldı.Geçtiğimiz hafta Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan kar yağışı, Van ve ilçelerinde hayatı olumsuz yönden etkilerken birçok mahalle ve mezra yolunun kapanmasına neden oldu.

Van’ın Çaldıran ilçesinde hastaya giden ambulans, yoğun tipiden dolayı kara saplanınca Çaldıran Belediyesi tarafından kurtarılarak mahalleye ulaştırıldı.
Geçtiğimiz hafta Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan kar yağışı, Van ve ilçelerinde hayatı olumsuz yönden etkilerken birçok mahalle ve mezra yolunun kapanmasına neden oldu. Çaldıran ilçesinde 15 kilometre mesafedeki Suveren Mahallesi’nde hidrosefali hastası olan 1 aylık Rabia Kırmızı’nın yakınları, pansumanı yapamayınca sağlık ekiplerine haber verdiler. Mahalleye 10 kilometre kala tipi nedeniyle kayıp yoldan çıkarak kara saplanan ambulans kendi imkanları ile çıkamayınca durum Çaldıran Belediyesi Başkanı Şefik Ensari’ye bildirildi. Başkan Ensari’nin talimatları doğrultusunda karla mücadele ekipleri, kısa sürede bölgeye giderek ambulansı bulunduğu yerden büyük uğraşlar sonucu çıkardı. Yoğun kar ve tipiye rağmen yolu açan ekipler, sağlık görevlilerinin hastaya ulaşmasını sağladı. Sağlık personeli, Kırmızı’nın pansumanı ve tedavisini evde yaptı. Havanın fırtına ve tipi olmasından dolayı belediye ekipleri sağlık çalışanlarını mahallede bekledi. Pansumanın tamamlanmasıyla belediye ekipleri, yer yer kapanan yolu tekrardan açarak sağlık görevlilerinin ilçeye ulaşmalarını sağladı.
Hasta yakınlarında Çaldıran Belediyesi ile sağlık ekiplerine göstermiş oldukları çabalardan dolayı teşekkür ettiler

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