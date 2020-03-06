YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Highway’de, Kadın Emek Pazarı açıldı

Highway’de, Kadın Emek Pazarı açıldı

BOLU HABERLERİ  | 06.03.2020 15:12 | Son Güncelleme

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Bolu Kadın Girişimciler Kurulu önderliğinde, üreten kadınlara destek olmak amacıyla düzenlenen Kadın Emek Pazarı’nın açılışı HighWay Outlet’te gerçekleşti.Kadın girişimcilere eğitim, kapasite geliştirme desteği ve girişimci fikirlerini hayata geçirmeleri için çalışmalarına aralıksız olarak devam eden Bolu Kadın Girişimciler kurulu, evlerinde, halk evlerinde ve kız meslek liselerinde üretim yapan kadınların satış yapmasını sağlamak amacıyla geleneksel hale getirdiği Kadın Emek Pazarı’nı Highway Outlet ziyaretçileri ile buluşturdu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Bolu Kadın Girişimciler Kurulu önderliğinde, üreten kadınlara destek olmak amacıyla düzenlenen Kadın Emek Pazarı’nın açılışı HighWay Outlet’te gerçekleşti.
Kadın girişimcilere eğitim, kapasite geliştirme desteği ve girişimci fikirlerini hayata geçirmeleri için çalışmalarına aralıksız olarak devam eden Bolu Kadın Girişimciler kurulu, evlerinde, halk evlerinde ve kız meslek liselerinde üretim yapan kadınların satış yapmasını sağlamak amacıyla geleneksel hale getirdiği Kadın Emek Pazarı’nı Highway Outlet ziyaretçileri ile buluşturdu. Bolu’nun yöresel ürünlerinin tamamen doğal yöntemlerle işlenerek üretildiği ve satışa sunulduğu Kadın Emek Pazarı’nın açılış törenine, Bolu Valisi Ahmet Ümit’in eşi Şengül Ümit, Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, Bolu Ticaret İl Müdürü Ersin Terzi, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, Bolu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit ve çok sayıda davetli katıldı. Kadın Emek Pazarı, 6-7-8 Mart tarihlerinde 3 gün boyunca Highway Outlet Ekol mağazası önünde hizmet verecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Efeler’de festival heyecanı

Efeler’de festival heyecanı

Çavdarhisar’da lise öğrencilerinden örnek davranış

Çavdarhisar’da lise öğrencilerinden örnek davranış

Park halindeki araç küle döndü

Park halindeki araç küle döndü

Antalya’da bandrolsüz kitap operasyonu

Antalya’da bandrolsüz kitap operasyonu

Gaziantep’te kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Gaziantep’te kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Mersin Barosu, 2020 yılını ’Kadına ve çocuğa şiddete karşı mücadele yılı’ ilan etti

Mersin Barosu, 2020 yılını ’Kadına ve çocuğa şiddete karşı mücadele yılı’ ilan etti

Bolu Namaz Vakitleri 6 Mart Cuma

İmsak
05:49
Sabah
07:13
Öğle
13:10
İkindi
16:22
Akşam
18:57
Yatsı
20:16

Bolu Nöbetçi Eczaneler 6 Mart Cuma

İrem Eczanesi
Merkez
Petek Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Gerede
Şifa Eczanesi
Goynuk
Mengen Eczanesi
Mengen
Mudurnu Eczanesi
Mudurnu
Yeniçağa Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bolu Belediyesi, Corona virüse karşı tedbirleri arttırdı

Bolu Belediyesi, Corona virüse karşı tedbirleri arttırdı

Bolu’da 14 kişi kaçak sigara ile yakalandı

Bolu’da 14 kişi kaçak sigara ile yakalandı

Asırlık lezzet Helvacı Ali, Hıghway’de

Asırlık lezzet Helvacı Ali, Hıghway’de

Meşhur Beykoz Et&Mangal Hıghway’de açıldı

Meşhur Beykoz Et&Mangal Hıghway’de açıldı

Bolu’da, çocuklar Sonic Boom etkinliği ile doyasıya eğlendi

Bolu’da, çocuklar Sonic Boom etkinliği ile doyasıya eğlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.