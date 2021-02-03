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Hilal Belediyesi vatandaşlara maske dağıttı

03.02.2021 15:33 | Son Güncelleme:
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Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Hilal Belde Belediyesi ekipleri tarafından vatandaşlara maske dağıtıldı.Hilal Belde Belediye Başkanı Cafer Benek, kendi bütçesinden almış olduğu maskeleri ev ev dolaşarak vatandaşlara dağıttı.

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Hilal Belde Belediyesi ekipleri tarafından vatandaşlara maske dağıtıldı.
Hilal Belde Belediye Başkanı Cafer Benek, kendi bütçesinden almış olduğu maskeleri ev ev dolaşarak vatandaşlara dağıttı. Başkan Benek, maskesi biten vatandaşların belediyeye başvurarak kendilerine maske verileceğini ifade etti. Başkan Benek, ’’Salgının başladığı günden bu yana belediye olarak sıkı bir önlem içerisindeyiz. Vatandaşlarımızı tek tek bilgilendirip maskesi olmayanlara da maske ulaştırıyoruz. Toplu olarak kullanılan alanlar başta olmak üzere ortak alanları düzenli şekilde dezenfekte ediyoruz’’ dedi.

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