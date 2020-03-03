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‘Hilal’ şeklini alan trafik lambaları sürücülerin ve yayaların dikkatini çekti

SİVAS HABERLERİ  | 03.03.2020 10:31 | Son Güncelleme

Sivas Belediyesi , 1-7 Mart Yeşilay haftasın dolayısı ile trafik ışıklarının yeşil olan lambalarını ‘Hilal’ şekline dönüştürüp, görsel Yeşilay oluşturdu.Sivas Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü Yeşilay Haftası dolayısı ile bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmak için trafik ışıklarında ki yeşil lambalara hilal amblemi yerleştirip, görsel Yeşilay oluşturdu.

Sivas Belediyesi , 1-7 Mart Yeşilay haftasın dolayısı ile trafik ışıklarının yeşil olan lambalarını ‘Hilal’ şekline dönüştürüp, görsel Yeşilay oluşturdu.
Sivas Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü Yeşilay Haftası dolayısı ile bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmak için trafik ışıklarında ki yeşil lambalara hilal amblemi yerleştirip, görsel Yeşilay oluşturdu. Farkındalığı artırmak amacıyla 1 Mart Pazar günü itibari ile başlayan uygulamanın 7 Mart Cumartesi günü son bulacağı öğrenildi. Şehir trafiğinin yoğun olduğu cadde ve kavşaklarda devam eden uygulama sürücülerin dikkatlerinden de kaçmadı.
Yapılan uygulamadan memnun olduğunu belirten bir vatandaş, “Yeşili seviyoruz, sigaraya karşıyız, biz içiyoruz ama karşıyız çocuklarımızın daha dikkatli olmasını istiyoruz” dedi.

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