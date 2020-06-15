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Hilalkent asfalta doydu

ERZURUM HABERLERİ  | 15.06.2020 16:43 | Son Güncelleme

Hilalkent’te Yakutiye Belediyesi tarafından başlatılan asfalt ve çevre düzenleme çalışmaları, vatandaştan tam not aldı.Yakutiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri’nce Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan Hilalkent semtinde başlatılan asfalt ve çevre düzenleme çalışmaları son sürat devam ediyor.Mesaisinin büyük bölümünü halkın içerisinde geçiren Yakutiye Belediye Başkanı Dr.

Hilalkent’te Yakutiye Belediyesi tarafından başlatılan asfalt ve çevre düzenleme çalışmaları, vatandaştan tam not aldı.
Yakutiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri’nce Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan Hilalkent semtinde başlatılan asfalt ve çevre düzenleme çalışmaları son sürat devam ediyor.
Mesaisinin büyük bölümünü halkın içerisinde geçiren Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, kendisine yöneltilen talepleri bir bir hayata geçirmeye devam ediyor.
Yakutiye ilçesine bağlı 44 mahalle ve köylerde hizmet seferberliği başlattıklarını belirten Başkan Uçar, Hilalkent ve Mahallebaşı’nda başlanan ve süratle devam eden asfalt ve çevre düzenleme çalışmalarını kısa sürede bitirerek önemli bir hizmete imza atacaklarını kaydetti.
Çalışmaları yerinde izleyerek vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Mahmut Uçar, özellikle gençlerden gelen talepleri de değerlendirdiklerini ve sağlıklı yaşam ve sportif faaliyetlerle ilgili istekleri de değerlendireceklerini sözlerine ekledi.

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