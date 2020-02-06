Hileli satış yaptığı iddiasıyla pazarcının tezgahı kapatıldı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba Pazarı’nda gerçekleştirdiği denetimlerde hileli satış yapan ve vatandaşlara kötü muamelede bulunan bir pazarcının tezgahını kapattı.

Çarşamba Pazarı’nda gün boyunca denetimler gerçekleştiren Muratlı Belediyesi’ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yerinde hileli mal satan ve vatandaşlara kaba davranışlarda bulunan pazar esnafını önce uyardı. Uyarılara rağmen aynı kabahatleri işlemeye devam eden pazarcıya, 5957 Sayılı Kanun ve Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik gereği 3 hafta tezgâh açmama cezası verildi.

Zabıta ekipleri tezgâh açılan yere bir pankart asarak ceza nedenini vatandaşlara duyurdu. Kapatılan tezgâhta asılan pankartta şu ifadelere yer verildi: “Burada satış yapan esnaf hileli satış yaptığı, vatandaşa, görevlilere kötü ve saygısız davrandığı için tezgâhı Zabıta Müdürlüğü’nce kapatılmıştır.”

Pazarcı hakkında ayrıca memura ve müşteriye kaba davranış ve saygısızlık, ürüne fiyat etiketi koymama ve Ölçüler Kanunu’na muhalefetten işlem yapılarak; yaklaşık 400 TL cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, demir bariyerler ile çevrilen alanda pankarta asılan yazı dikkatleri çekerken, Muratlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün uygulaması vatandaşların takdirini topladı.



