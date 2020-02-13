YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Hilmi Arda son yolcuğuna uğurlandı

Hilmi Arda son yolcuğuna uğurlandı

İZMİR HABERLERİ  | 13.02.2020 16:13 | Son Güncelleme

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’nın babası Hilmi Arda (100), son yolculuğuna uğurlandı.Önceki gün evinde yaşamını yitiren Hilmi Arda için Gaziemir Merkez Camiinde cenaze töreni düzenlendi.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’nın babası Hilmi Arda (100), son yolculuğuna uğurlandı.
Önceki gün evinde yaşamını yitiren Hilmi Arda için Gaziemir Merkez Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Gaziemirliler, Başkan Arda’yı zor gününde yalnız bırakmadı. Cenaze töreni öncesinde Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve eşi Deniz Arda taziyeleri kabul etti. Törene, Arda Ailesi’nin yanı sıra, Gaziemir Kaymakamı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer, CHP İzmir Milletvekilleri Kamil Okyay Sındır ve Tacettin Bayır, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Bayraklı Belediye Başkanı Serdal Sandal, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Gaziemir eski Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, CHP Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Grusçu, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Mehmet Türkbay, AKP Gaziemir İlçe Başkanı Erol Kaya, İyi Parti Gaziemir İlçe Başkanı Sedat Dağ, MHP Gaziemir İlçe Başkanı Köksal Koç, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, Gaziemir Belediyesi meclis üyeleri, Gaziemir Belediyesi başkan yardımcıları, müdürler, belediye çalışanları, muhtarlar, dernek, vakıf ve oda temsilcileri ile çok sayıda Gaziemirli katıldı. Cenaze namazının ardından Hilmi Arda, Gaziemir Eski Mezarlığında toprağa verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybettiOrgan nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar

Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar

Çiğli Belediyesinden 10 binlik rekor

Çiğli Belediyesinden 10 binlik rekor

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

Kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

Tuğba’nın ‘Geleneksel Lokum Günleri’ 14 Şubat’ta başlıyor

Tuğba’nın ‘Geleneksel Lokum Günleri’ 14 Şubat’ta başlıyor

Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

İzmir Namaz Vakitleri 13 Şubat Perşembe

İmsak
06:36
Sabah
07:58
Öğle
13:31
İkindi
16:26
Akşam
18:53
Yatsı
20:10

İzmir Nöbetçi Eczaneler13 Şubat Perşembe

Çiğdem Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Şifa Eczanesi
Balcova
Termal Eczanesi
Balcova
Okur Eczanesi
Bayindir
Murat Eczanesi
Bayrakli
Zafer Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İzmir'de genç bir kadın banyoda ölü bulundu

İzmir'de genç bir kadın banyoda ölü bulundu

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil: "Maç sahada oynansın, maç sahada bitsin"

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil: "Maç sahada oynansın, maç sahada bitsin"

Torbalı Belediyesi Elazığ’a yardım aracı gönderdi

Torbalı Belediyesi Elazığ’a yardım aracı gönderdi

İzmir'deki peş peşe cinayetlerle ilgili yeni gelişme

İzmir'deki peş peşe cinayetlerle ilgili yeni gelişme

İş Adamını Öldüren Çete Yakalandı

İş Adamını Öldüren Çete Yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.