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Hilmi Güler: ”İlçe belediyeleri hedef büyütmeli”

ORDU HABERLERİ  | 29.09.2020 16:07 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Hilmi Güler: ”İlçe belediyeleri hedef büyütmeli”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, göreve geldiklerinden bu yana 652 km yol yatırımı yaptıklarını, yıl sonuna kadar 170 km daha yol yapılacağını belirtti.
Başkan Güler, ilçe belediye başkanlarıyla, düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi. Belediye başkanlarına bir konuşma yapan Güler, belediyelerin artık yalnızca yol, su ve çöple uğraşmayacağını, büyük çaplı projelerle öne çıkacağını söyledi.
Yeni dönemde Karadeniz- Akdeniz Yolu, Bolaman Vadisi Projesi ve fındık konusunun öne çıkacağını kaydeden Başkan Güler, “Türkiye’nin içteki ve dıştaki mücadelelerinde Cumhurbaşkanımızın insan üstü gayretleri var. Biz de Ordu olarak bunun dışında değiliz. Ben burada Büyükşehir Belediye Başkanı olarak esas Türkiye politikasının içine sizleri oturtmak istiyorum. Türkiye’nin kalkınması ve Cumhurbaşkanımıza destek olma noktasında çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yeni dönemde Karadeniz- Akdeniz Yolu, Bolaman Vadisi Projesi ve fındık konu üç büyük projemiz olacak” açıklamasında bulundu.

“Fındığın sahibi biz isek politikasını da biz yapacağız”
Fındık konusuna değinen Başkan Güler, geçen yıl ‘Fındığa Büyükşehir eli değiyor’, bu yıl ‘Fındık dalda, aklın işçide kalmasın’ çalışmalarına dikkat çekti. Güler, “Biz Büyükşehir Belediyesi olarak fındığın toplanması konularına girdik. Bu sayede 60 milyon TL’nin ilimizde kalmasını sağladık. Şimdi hedefimizde parça parça olan fındık bahçelerini birleştirme konusu var” dedi.
Fındık bahçelerinin bir ay hasat yapılan alan değil, birleştirilerek yeni üretim ve istihdam alanlarına dönüştürülen alanlar haline getirmek istediklerini kaydeden Güler, “Perşembe ilçesinde bulunan büyük fındık üreticileri ile bu çalışmaları başlattık. İlçe belediyeleri olarak sizler de bize destek vererek bazı aileleri ve grupları birleştirerek faydalı çalışmalar ortaya çıkarmaya katkı sunabilirsiniz. Bu sayede Ordu’nun tarımsal gelirini ikiye katlayabiliriz. Fındık bizim konumuz, fındığın sahibi biziz. Belediyeler artık yalnızca yol, su ve çöple uğraşmayacak. Madem dünyada fındık konusunda bir numarayız o zaman politikasını da biz yapacağız” diye konuştu.

“Her sene vites arttıran belediye değiliz”
Belediyelerin 5 yıllık süreyi değerlendirmek için hizmet anlayışını yıllara göre arttırdığına dikkat çeken Güler, “Biz her sene bir vites arttıran bir belediye değiliz” diye konuştu. Başkan Güler, şunları söyledi:
“Ordu’nun artık imajı değişti. Farklı işlere imza atılıyor. Biz her yıl bir vites arttıran bir belediye değiliz. Çalışmalarımızı fırtına gibi götürüyoruz. 652 km yol yatırımı yaptığımız ilimizde yıl sonuna kadar 170 km daha yol yapacağız. Böylece 360 milyon TL’lik yatırım hizmete sunulmuş olacak. 95 iş makinası aldık kiralama ile kimseye minnet etmeden çalışacağız. 7 tane kavşakta düzenleneme çalışması yaparak trafiği akıcı hale getirdik. 25-30 yıllık çöpleri kapattık. Dünyada hatırı sayılır bir yazılımla yeni su sayaçları yaptık. İlküvez’de enerji üretimine başlayacağız. Çambaşı Kayak Tesisinde kapasite artırımı yaptık. Süt evleri yaptık. Kendi kendine yeten Ordu anlayışı doğrultusunda bunlar olmazsa olmaz.”

Hilmi Güler: ”İlçe belediyeleri hedef büyütmeli”

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