Hilmi Güler’in tarım projesi kazandırıyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in gelir getirici projeleri arasında yer alan “Örtü Altı Yetiştiriciliği” üreticilerin yeni gelir kapısı oldu. Çalışmalar kapsamında, 7 ilçede 40 adet serada toplam 150 tonluk üretim gerçekleşti.

Ordu’da, ulaşım, alt yapı, turizm, üstyapı ve sağlık alanında birçok yatırımı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, uygulamaya koyduğu yeni tarım projeleriyle de vatandaşlara yeni gelir kaynakları oluşturdu. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde “Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında desteklenen Altınordu, Perşembe, Gülyalı, Fatsa, Ünye, Kumru ve İkizce ilçelerindeki 40 adet serada, yaz sezonu ürünlerinin hasadı sona erdi. Seralarda üretilen, domates, biber, patlıcan, hıyar ve fasulye gibi sebzelerden yaklaşık 150 tonluk üretim gerçekleştirildi.

40 serada 150 ton üretim

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, örtü altı yetiştiriciliğine verilen desteklerin devam edeceğini söyledi. Başkan Güler, “Bereketli bir yaz sezonunun geride bıraktık. 7 ilçede 40 adet serada toplam 150 tonluk üretim gerçekleştirdik. Seralarımızda şimdi ise kışlık sebze ve süs bitkilerinin hazırlıkları var. Fındık, kivi, çilek gibi yaygın üretim kollarının yanında uygun koşulları taşıyan bölgelerde seracılığın geliştirilmesi yönünde çalışmalarımız sürüyor. Birim alandan daha fazla verim alınması için üreticilere destek vermeye devam edecek” dedi.