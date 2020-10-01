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Hilmi Güler’in tarım projesi kazandırıyor

ORDU HABERLERİ  | 01.10.2020 14:50 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in gelir getirici projeleri arasında yer alan “Örtü Altı Yetiştiriciliği” üreticilerin yeni gelir kapısı oldu. Çalışmalar kapsamında, 7 ilçede 40 adet serada toplam 150 tonluk üretim gerçekleşti.
Ordu’da, ulaşım, alt yapı, turizm, üstyapı ve sağlık alanında birçok yatırımı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, uygulamaya koyduğu yeni tarım projeleriyle de vatandaşlara yeni gelir kaynakları oluşturdu. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde “Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında desteklenen Altınordu, Perşembe, Gülyalı, Fatsa, Ünye, Kumru ve İkizce ilçelerindeki 40 adet serada, yaz sezonu ürünlerinin hasadı sona erdi. Seralarda üretilen, domates, biber, patlıcan, hıyar ve fasulye gibi sebzelerden yaklaşık 150 tonluk üretim gerçekleştirildi.

40 serada 150 ton üretim
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, örtü altı yetiştiriciliğine verilen desteklerin devam edeceğini söyledi. Başkan Güler, “Bereketli bir yaz sezonunun geride bıraktık. 7 ilçede 40 adet serada toplam 150 tonluk üretim gerçekleştirdik. Seralarımızda şimdi ise kışlık sebze ve süs bitkilerinin hazırlıkları var. Fındık, kivi, çilek gibi yaygın üretim kollarının yanında uygun koşulları taşıyan bölgelerde seracılığın geliştirilmesi yönünde çalışmalarımız sürüyor. Birim alandan daha fazla verim alınması için üreticilere destek vermeye devam edecek” dedi.

‘Sözleşmeli Tarım Modeli’nde başarılı sonuç
Bazı seralarda uygulanan “Sözleşmeli Tarım Modeli”nin başarıyla hayata geçtiğini ifade eden Başkan Güler, “Büyükşehir Belediyemizce desteklenen seralarda “Sözleşmeli Tarım Modeli” kapsamında ürünler de yetiştirildi. Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığımız ile Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığımız iş birliğinde üreticilerle yapılan sözleşme kapsamında begonya, top kadife ve vapur dumanı türlerinden toplam 200 bin yazlık süs bitkisinin alımı yapılarak Büyükşehir Belediyemize ait alanlara dikimi gerçekleştirildi. Kışlık bitkiler ise dikim zamanı geldiğinde aynı şekilde üreticiden alınacak” diye konuştu.

İhtiyaç sahibi ailelere yardım yapıldı
Üretilen bazı ürünlerin üreticilerden alınarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldığını söyleyen Başkan Güler, “Sözleşmeli Tarım Modeli’ ile üreticilere Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığımız organizasyonuyla sertifikalı domates fidesi dağıtılıp, fide fiyatı kadar domates alınarak Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığımız ile iş birliği ile ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtıldı. İlimizdeki sera yapılarının artırılmasıyla sözleşmeli tarım konusunda da önemli bir alt yapı oluşmuş olacak” şeklinde konuştu.

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