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HIMSS Eurasia Sağlık Bilişimi Fuarı, Bakan Koca'nın katılımıyla başlıyor

16.11.2021 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dijital hastane, e-Sağlık, sağlıkta akıllı sistemler ve teknolojiler, yapay zeka ve ileri uygulamaların sergileneceği fuar, 19 Kasım'a kadar sürecek

"HIMSS Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katılımıyla yarın Antalya'da başlayacak.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve konuk ülkelerle sağlıkta bilişim ve teknoloji alanında iş birliği ile istişare ortamına zemin oluşturacak etkinlik, sağlık yöneticileri ve bilişim teknolojileri profesyonellerini bir araya getirecek.

Bakan Koca'nın açılış konuşmasını yapacağı iki günlük etkinlikte, "Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri" de sahiplerine takdim edilecek.

Fuarda, Azerbaycan Sağlık Bakan Yardımcısı Elsever Agheyev, Bosna Hersek Sivil İşler Bakanı Ankica Gudeljevic, Kırgız Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Alymkadyr Beishenaliev, Filistin Sağlık Bakanı Mai Alkaila, Namibya Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Dr. Kalumbi Shangula, Nijer Sağlık Bakanı İlliassou Mainassara, Senegal Sağlık Bakanı Abdoulaye Diouf Sarr ve Tacikistan Sağlık Bakanı Jamoliddin Abdullozoda konuşmacı olarak yer alacak.

Türkiye'den Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Sağlık Bakan Yardımcıları Sabahattin Aydın ve Şuayip Birinci, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanı Doç. Dr. Tolga Karakan, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Dr. Mahir Ülgü, Sağlık Bakan Danışmanı Prof. Dr. Teyfik Demir, USHAŞ Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, TÜSEB Yapay Zeka Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Songül Varlı gibi sektörün öncü isimleri de konuşma yapacak.

17-19 Kasım'da hibrit olarak yapılacak HIMSS Eurasia programı, sağlık sektöründe güncel gelişmeleri takip etme ve gelecek sağlık senaryolarını keşfetme imkanı sunacak. Dijital teknoloji sunumları ile etkinliğe hazırlanan firmalar, sağlık bilişim teknolojileri alanında yeni ürün ve teknolojilerini HIMSS Eurasia'da sergileme fırsatı bulacak.

Dijital hastane, e-Sağlık, sağlıkta akıllı sistemler ve teknolojiler, yapay zeka ve ileri uygulamaların sergileneceği etkinlik, sağlık bilişim firmaları ile kamu, özel sektör ve akademiden sağlık yöneticileri ve profesyonellerini aynı çatı altında buluşturacak.

Programa ilişkin ayrıntılı bilgiye "himsseurasia.com/17-kasim" sitesinden ulaşılabiliyor.

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