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"HIMSS Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı" devam ediyor

18.11.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci: - "Dijitalleşmede, sahada hastanelerimizi, sağlık kurumlarımızı regüle etmek, bunları belirli bir standardın üzerine çekmek önemli"

Sağlık Bakan Yardımcısı ve HIMSS Eurasia Kongre Başkanı Şuayip Birinci, vatandaşın daha kolay hizmet almasını sağlamak için dijitalleşmede hastaneleri, sağlık kurumlarını belirli bir standardın üzerine çekmeye çalıştıklarını bildirdi.

Antalya'da Kundu tesisler bölgesinde organize edilen "HIMSS Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı" kapsamında, TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri sahiplerini buldu.

Sağlık Bakanlığının ev sahipliğindeki organizasyon, oturum, panel ve yuvarlak masa toplantılarıyla sürüyor.

Bazı ülkelerin sağlık bakanları, sağlık yöneticileri ve bilişim teknolojileri profesyonellerini bir araya getiren programda, sağlık kuruluşlarının geliştirdiği ürünler tanıtılıyor.

Birinci, AA muhabirine, kongreye 25 ülkeden 1500'ün üzerinde kişinin iştirak ettiğini, 8 ülkeden de bakan ve bakan yardımcısı düzeyinde katılım olduğunu söyledi.

Salgın sonrası ilk fiziki kongrelerini gerçekleştirdiklerini anlatan Birinci, "Hem Türkiye'de hem yurt dışında düzenlenen bu kongrelere ilgi arttı. Bu ilgide bizim özellikle dijitalleşmede geldiğimiz noktanın önemli etkisi var. O potansiyelin bu toplantıyı güçlendirdiğini düşünüyorum. Çok ciddi dijitalleşme kapasitesine sahip bir bakanlığız." diye konuştu.

Birinci, bunun 2015'te sağlıkta dijital dönüşümde başlattıkları çalışmanın bir sonucu olduğunu belirterek, "Dijitalleşmede sahada hastanelerimizi, sağlık kurumlarımızı regüle etmek, bunları belirli bir standardın üzerine çekmek önemli. Aslında sadece dijitalize etmek değil, süreçleri bilişim metotlarını da kullanarak optimize etmek, vatandaşın daha iyi sağlık hizmeti almasını sağlamak, hizmet sunumunu kolaylaştırmak." dedi.

Program, yarın yapılacak oturum ve ödül töreniyle sona erecek.

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