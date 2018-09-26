İşte Hıncal Uluç'un yaptığı açıklamalar...

Hıncal Uluç futbol gündemini değerlendirdi

1 / 10 Derbiyi, "Berbat bir utanç maçı olarak görüyorum." sözleriyle değerlendiren Uluç; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor teknik direktörleri arasında en mazur olanın Phillip Cocu olduğunu belirtti.

2 / 10 Hıncal Uluç, "Çünkü en yeni o, takımı ve takımın yönetimi yeni, her şey yeni, lige kötü başladı. Kendi sahasındaki bu maçı da kaybederse rezil olarak gideceğini biliyor. Onun bir derece, 'Kontrollü ve hele bir yenilmeyeyim' düşüncesiyle oynamasını kabul edebilirim. Kabul ederim demiyorum, edebilirim." ifadelerini kullandı.

3 / 10 "GÜNEŞ'İ ANLAMAMA İMKAN YOK"

4 / 10 Usta yazar Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'i ise sert sözlerle eleştirdi ve şunları söyledi: "Şenol Güneş'i anlamama imkan yok. Diyor ki, 'Ben maçı kontrollü oynadım.' Kontrollü oynamadığın bir maç söylesene bana. Hangi takımın başındaysan... 'Kontrollü oynamak' Şenol Güneş'in lügatındaki göz boyama lafı. 'Ben korkak oynarım.' diyemediği için kontrollü oynarım diyor, hangi kontrol?

5 / 10 Hele ikinci yarıda hangi takım orta sahada bir güçlükle karşılaştı. Topu oyağına alan öbür 18'e, bir Fenerbahçe bir Beşiktaş. İki takımın da orta sahası 'sıfıra sıfır elde var sıfır' olduğu için orta saha hızlı geçiliyor, orta saha hızlı geçilip öbür 18'de olunca 'ne güzel maç' oluyor.

6 / 10 Şenol Güneş'in değiştiremediği iki özelliğinin olduğunu belirten Uluç, "Biri korkaklık, diğeri sempati ve antipatileriyle yönetiyor takımı." dedi ve şöyle devam etti, "Mustafa Pektemek, Vagner Love ve Quaresma'yı sevmiyor. Oynattığında da, Quaresma'ya yaptığını gördük. 90'da niye alıyorsun Quaresma'yı oyundan. Hala gol yemekten mi korkuyorsun?"

7 / 10 "TOPU GALATASARAY'A BIRAKIYORLAR"

8 / 10 Akhisarspor'un Galatasaray'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmayı da yorumlayan Hıncal Uluç bu yenilginin en büyük sorumlusu olarak teknik direktör Fatih Terim'i gösterdi. Sarı kırmızılı takımın oynadığı futbolu, "Galatasaray yavaş top oynamanın artık iğrençliğinin de daniskasına çıkmış bir takım." sözleriyle eleştiren Uluç şöyle devam etti, "Bütün takımlar, Galatasaray'ın kendi yarı sahasında nasıl dakikalar harcadığını görmüşler, yan ve geri paslarla. Fatih Terim, Galatasaray'a bu futbolu oynatıyor. O yüzden tabelayı korumak isteyen takım bırakıyor topu Galatasaray'a. Nereden başlıyor bu, Muslera'dan." dedi.

9 / 10 "MUSLERA GALATASARAY'DAN KOVULMALI"