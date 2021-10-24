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Hindistan İçişleri Bakanı Şah'tan Cammu Keşmir bölgesine "dostluk" ziyareti

24.10.2021 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan İçişleri Bakanı Şah'tan Cammu Keşmir bölgesine "dostluk" ziyareti

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah, Cammu Keşmir bölgesine ziyaretinde, buradaki insanlara "dostluk" elini uzatmaya geldiğini söyledi.

Al Jazeera'deki habere göre, Şah, Cammu Keşmir'e ziyareti çerçevesinde düzenlenen bir etkinlikte konuşma yaptı.

Şah, Cammu Keşmir'e ziyaretinin amacının dostluk elini uzatmak olduğunu ifade ederek, Hindistan Hükümeti ve Başbakan Narendra Modi ile bölge halkı arasında daha yakın ilişkilerin kurulması gerektiğini belirtti.

Hindistan ile Cammu Keşmir arasında iş birliğinin gelişmesini istediklerini kaydeden Şah, "Buradaki demokrasiyi güçlendirin. Keşmir'deki barışın bozulmasına izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Şah, Cammu Keşmir'de uyguladıkları yasakları buradaki halkı korumak için yaptıklarını öne sürdü.

- Cammu Keşmir'deki çatışmalarda bir sivil hayatını kaybetti

Yetkililer, Shopian bölgesinde Hint güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çatışma çıktığını, 19 yaşındaki bir gencin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan yönetimi, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

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