YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Hindistan'da 2 bin 644 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Hindistan'da 2 bin 644 yeni Kovid-19 vakası görüldü

ANKARA HABERLERİ  | 03.05.2020 11:36 | Son Güncelleme

Hindistan'da 2 bin 644 yeni Kovid-19 vakası görüldü

ANKARA/YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bir günde 2 bin 644 vaka tespit edildi.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, bugün bir günde belirlenen en yüksek Kovid-19 vaka sayısının görüldüğünü açıkladı.

Açıklamada, son 24 saatte vaka sayısının 2 bin 644 artışla 39 bin 980'e yükseldiği, hayatını kaybedenlerin sayısının 1323 olduğu belirtildi.

Salgının en çok etkilediği Maharaştra eyaletinde vaka sayısı 12 bin 296'ya yükselirken, eyalet genelinde 521 kişi yaşamını yitirdi.

- Sağlık çalışanlarına gökyüzünden çiçek yağdı

Hint basınındaki haberlere göre, silahlı kuvvetler, başkent Yeni Delhi, Mumbai, Laknov, Goa, Çennai gibi şehirlerde salgınla ön safta mücadele eden sağlık görevlileri için gösteri uçuşu düzenledi.

Helikopterlerden hastanelerin bahçelerine çıkan sağlık çalışanlarının üzerlerine çiçek atıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDisleksi hastası Aslı Enver: Kusur değilDisleksi hastası Aslı Enver: Kusur değil
'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık''Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'
Anahtar Kelimeler:
Hindistan Kovid-19 salgın

En Çok Okunan Yerel Haberler

Azmağın sembolleri aç kaldı

Azmağın sembolleri aç kaldı

Ani refleks gösterdi hayatı kurtuldu

Ani refleks gösterdi hayatı kurtuldu

Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Van’da görev yapan imam-hatipten örnek davranış

Van’da görev yapan imam-hatipten örnek davranış

EÜ’den uluslararası sıralama başarısı

EÜ’den uluslararası sıralama başarısı

Eski Bakan Tüfenkci’den plazma tedavisi değerlendirmesi

Eski Bakan Tüfenkci’den plazma tedavisi değerlendirmesi

Ankara Namaz Vakitleri 3 Mayıs Pazar

İmsak
04:02
Sabah
05:39
Öğle
12:50
İkindi
16:41
Akşam
19:52
Yatsı
21:22

Ankara Nöbetçi Eczaneler 3 Mayıs Pazar

Çayyolu Eczanesi
Cankaya
Denizim Eczanesi
Cankaya
Gülsevin Eczanesi
Cankaya
Ozan Ülkü Eczanesi
Cankaya
Özgür Eczanesi
Cankaya
Temel Eczanesi
Cankaya
Yaşamkent Doğa Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Başkent’te market deposunda yangın

Başkent’te market deposunda yangın

Altındağ Belediyesi’nden Feridun Çelik Mahallesi’ne bir cami daha

Altındağ Belediyesi’nden Feridun Çelik Mahallesi’ne bir cami daha

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.