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’Hipotroidi yetişkinlerde sık görülen bir hastalık’

KAYSERİ HABERLERİ  | 20.04.2020 11:29 | Son Güncelleme

Kayseri Dünyam Hastanesi Dahiliye Hastalıkları Uzmanı Dr.

’Hipotroidi yetişkinlerde sık görülen bir hastalık’

Kayseri Dünyam Hastanesi Dahiliye Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeliha Göktaş, "Hipotiroidi yetişkinlerde sık görülen bir hastalıktır" dedi.
Dahiliye Uzmanı Dr. Zeliha Göktaş, "Tiroid fonksiyonlarında azalma demektir. Hipotirodi en sık rastlanılan tiroit hastalığıdır. Tiroid hormonları birçok hücresel işlev ve bir çok hücresel süreç üzerinde etkilidir. Kadınlarda daha sık görülür, yaşla birlikte görülme sıklığı artar ve ailesel geçişi vardır" diye konuştu.
Hipotiroidinin nedeni hakkında bilgi veren Göktaş, " Erişkinlerde hipotiroidinin en sık sebebi Hashimoto tiroitidir. Bu hastalıkta bağışıklık sistemi tiroit bezinin yapısını bozarak yeterli hormon üretmesini engeller. Yani otoimmün olay sonrası gelişen bir hastaklıktır. Pernisyöz anemi, romatoid artrit, addison hastalığı ve tip 1 diyabet ile birliktelik olabilir.
Hipotiroidi ayrıca esas olarak başka tiroit hastalıklarının tedavisinde kullanılan yöntemler olan radyoaktif iyot tedavisi ve cerrahi sonucunda gelişebilir.
Hipotiroidi tiroit bezinin gelişmemesine bağlı olarak doğuştan itibarende görülebilir" dedi.
Göktaş, hipotiroidi ile ilgili olarak şu uyarılarda bulundu:
"Erişkinlerde, hipotirodiye bağlı mental ve fiziksel performansta azalma meydana gelir. Ayrıca kolestrol ve trigliserid yüksekliğine neden olarak kalp hastalığına yol açabilir. Ciddi tedavisiz hipotiroidiye bağlı hayatı tehdit eden bir durum olan miksödem koması gelişebilir. Hipotiroidi tanısı özellikle gebelik döneminde bebeğin sağlığı açısından da önem taşır. Bebeklere doğumda yapılan rutin testlerde hipotiroidisi olanlar anlaşılabilir. Tedavi edilmezse, çocukta zihinsel yavaşlama-gerileme görülür veya çocuğun gelişimi normal olmaz.
Belirtileri Yorgunluk ,Cilt ve saçta kuruma , Zihinsel yavaşlama, Kabızlık, barsak harekertlerinde yavaşlama ve emilim azalması , Hareketsizlik,bayanlarda adet düzensizliği, depresyon, Üşüme hissi, Şişlikler (ödem),nadiren kramplar,kas katılığı ve vucütte uyuşmalar neden olabilir.
Bu belirtiler hipotiroidiye özgü değildir. Hipotiroidisi olan birçok kişide bu belirtilerin hepsi olmayabilir, şiddeti ise değişkendir. Basit bir kan testi hastalığın erken teşhisini sağlamaktadır.
Hipotiroidi tanısı
Kan testleriyle tiroit-uyarıcı-hormon (TSH) ve tiroit hormonu (T4) düzeyleri ölçülebilir. Kanda TSH düzeyinin yüksek olması hipotiroidiyi göstermektedir. Hipotiroidinin erken evresinde veya hafif hipotiroidi durumunda T4 düzeyleri normalin altına inmeden önce TSH düzeyleri yükselecektir. Bu iki kan testinden TSH daha önemlidir. Hipotiroidinin nedeni Hashimoto tiroditi olduğu zaman kanda ayrıca tiroit bezine saldıran otoantikorlar da ölçülebilir.
Hipotiroidi tedavisi
Hipotiroidi tiroit hormon ilacı verilerek tedavi edilir. Kullanılan ilaç levotiroksindir. Bu madde tiroit bezinin doğal olarak ürettiği T4’ün sentetik olarak üretilmiş halidir. Tiroit hormon replasmanının genel olarak ömür boyu yapılması gerekir. Eğer herhangi bir sebeple ilacın değiştirilmesi gerekiyorsa, TSH için kan testi yapılması gerekmektedir.
Tiroit hormon ilaçlarının ihtiyaçtan fazla alınması, zaman içinde kemik kaybına, kalp fonksiyonlarında bozulmaya ve kalp ritminde anormalliklere neden olabilir. Yetersiz dozlarda şikayetlerinizin düzelmesini sağlamayabilir. Hamilelik ve bazı başka zamanlarda sık aralıklar ile doz ayarlaması yapmak gerekir."

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