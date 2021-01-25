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Hirfanlı barajında 25 kiloluk sazan balığı yakalandı

25.01.2021 17:39 | Son Güncelleme:
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Hirfanlı barajında 25 kiloluk sazan balığı yakalandı

Kırşehir’in Kaman ilçesi sınırlarında yer alan Hirfanlı Barajında 25 kiloluk sazan balığı yakalandı.Kaman ilçesine bağlı Hirfanlı Barajı’nda, balıkçı tarafından yakalanan 25 kiloluk yayın balığı görenleri şaşırttı.Hirfanlı Barajı’nda, balıkçılar tarafından yakalanan 25 kiloluk yayın balığı görenleri şaşırtırken vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Kırşehir’in Kaman ilçesi sınırlarında yer alan Hirfanlı Barajında 25 kiloluk sazan balığı yakalandı.
Kaman ilçesine bağlı Hirfanlı Barajı’nda, balıkçı tarafından yakalanan 25 kiloluk yayın balığı görenleri şaşırttı.
Hirfanlı Barajı’nda, balıkçılar tarafından yakalanan 25 kiloluk yayın balığı görenleri şaşırtırken vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Merkeze bağlı Hirfanlı Barajı’nda balıkçıların ağına takılan 25 kiloluk aynalı sazan balığı görenleri hayrete düşürdü. Güçlükle baraj kenarına çekilen 25 kiloluk aynalı sazan balığı, hem görüntüsü hem de ağırlığıyla dikkat çekti. Barajda, ilk defa böyle büyük bir balık yakaladıklarını belirten balıkçı Adem Gültekin, oltaya takılan 25 kiloluk balığı sudan çıkartmak için epey uğraş verdiklerini, barajda ilk defa böyle büyük bir balık yakaladıklarını söyledi.

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