Hırka-ı Şerif Cami yapımına Melikgazi desteği

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak İl Müftülüğünce gerçekleştirilen yatırım ve hizmetlere de destek olduklarını bu amaçla birçok yeni cami ve kuran kursu inşa ettiklerini, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dini hizmet ve tesislere yapılan çalışmalar ile Melikgazi Belediyesi olarak örnek gösterildiklerini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “2019 yılı içerisinde Melikgazi Belediyesi olarak ilçede cami inşaatı, camilerde WC ve abdesthane inşası, tarihi camilerin restorasyon çalışması, camilerde halı yenilenmesi, kuran kursu inşası ve tüm camilerde çevre düzenlemesi gerçekleştirdik. Camilerin genel temizlik ve bakımı yapıldı. Belediye olarak kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan yatırım ve hizmetler ilçemizin din hizmetlerine katkı sağlamaktadır.” dedi.

Melikgazi İlçe Müftülüğü’nün Mimarsinan Demokrasi mahallesinde yapımı devam eden Hırka-i Şerif Cami inşaatına katkı sağlanacağını ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, eğitime, sağlığa ve emniyete verilen hizmet ve desteklerin artırılarak devam edeceğini söyledi.

