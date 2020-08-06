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Hiroşima ve Nagasaki İzmit’te anılacak

KOCAELİ HABERLERİ  | 06.08.2020 17:57 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi, 2.

İzmit Belediyesi, 2. Dünya Savaşı sırasında atom bombası atılarak 450 bini aşkın insanın hayatını kaybettiği, Hiroşima ve Nagasaki kentlerinde yaşanan dram için anma programı düzenleyecek.
2. Dünya Savaşı sırasında Japonya’nın Hiroşima ve Nagasaki kentlerine atılan atom bombası ile 450 bini aşkın sivilin ölümüne sebep olduğu katliamın 75. yılı, İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen fotoğraf sergisi ile anılacak. 7 Ağustos’ta İzmit Belediye Meydanı’nda düzenlenecek olan sergi, yaşanılan dramın acı fotoğraflarını İzmitliler’le buluşturacak.
Öte yandan İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri korona virüs salgını tedbirleri kapsamında başlattığı temizlik çalışmalarını elden bırakmıyor. Kurban Bayramı süresince cadde, sokak ve kırsal kesimlerde hummalı bir çalışma yapan ekipler, bayram sonrasında da temizlik çalışmalarına devam ediyor. Ekipler bu kapsamda Sanayi Mahallesi Hayrettin Uzun Caddesi’nde tazyikli ve ilaçlı su kullanarak dezenfekte ve yıkama çalışması gerçekleştirdi.

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