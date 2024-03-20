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  4. "Hırsız damat istemem" diyerek tepki göstermişti! Yasmin Erbil'den Yiğit Poyraz paylaşımı geldi

"Hırsız damat istemem" diyerek tepki göstermişti! Yasmin Erbil'den Yiğit Poyraz paylaşımı geldi

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
20.03.2024 13:59
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Geçtiğimiz günlerde görüntülenen Mehmet Ali Erbil Yiğİt Poyraz'ın bir eve girip hırsızlık yapmasıyla ilgili "Hiç beklemezdim, hırsız damat istemem" demişti. Sosyal medyayı aktif kullanan Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz'la beraber olan pozunu şampiyon notuyla paylaştı.

"Hırsız damat istemem" diyerek tepki göstermişti! Yasmin Erbil'den Yiğit Poyraz paylaşımı geldi

Mehmet Ali Erbil, önceki günlerde sevgilisi Gülseren Ceylan ile görüntülendi. Erbil, gazetecilerin sorularını da yanıt verdi.

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Ünlü şovmen'e kızı Yasmin Erbil'in sevgilisi Yiğit Poyraz’ın yarıştığı Survivor programında bir eve girip hırsızlık yapmasıyla ilgili düşünceleri soruldu.

"HİÇ BEKLEMEZDİM"

Erbil "Hiç beklemezdim, hırsız damat istemem, kim ister ki, kendisi çok iyi tahsilatı olan bir isim ama bir yarışma insanı ne hale dönüştürüyor gördüğünüz gibi… Ben hala inanamıyorum ama kızımın ilişkisine saygı duyuyorum" diyerek cevap vermişti.

Erbil'in açıklamalarından sonra sosyal medya hesabından sık sık kullanan Yasmin Erbil'den yeni bir paylaşım geldi.

Erbil, Poyraz'la çekilmiş pozunu 'Şampiyon' notuyla paylaştı. Paylaşımı kısa süre içerisinde en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.

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