YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Hırsız için nöbet tutan mahalleli önce yakalayıp dövdü, sonra polise teslim etti

Hırsız için nöbet tutan mahalleli önce yakalayıp dövdü, sonra polise teslim etti

19.12.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta gündüz vaktinde bir binaya girip hırsızlık yapan iki hırsız için nöbet tutan vatandaşlar, aynı sokakta yaşayan hırsızları yakalayıp dövdüler.

Hırsızlar, ayakkabı çalıp kaçarken bir arabanın kaportasını yamulttuğu için önce dayak yedi sonra polislere teslim edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir binanın içerisine girerek kapı önlerindeki ayakkabıları çalan iki şüpheli, apartmandan çıkıp sokak üzerinde park halindeki arabanın kaportasına basarak kaçtı. Olay sonrası sokakta nöbet tutan vatandaşlar, aynı mahallede oturduğu öğrenilen şahıslardan birini yakalayarak dövdükten sonra polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken diğer şüphelinin ise kayıplara karıştığı öğrenildi. Şahsın gözaltına alınması sırasında bir vatandaş, hırsızın kafasına tokat attı. Emniyet güçlerinin konu ile ilgili çalışmaları devam ederken hırsızların park halindeki aracın üstüne basarak kaçması sokaktaki güvenlik kamerasına yansıdı. Vatandaşlar tarafından polise teslim edildiği o anlar ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

HIRSIZLARIN KAÇMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüphelilerin binadan çıktıkları anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, hırsızların ellerinde çaldıkları ayakkabılarla park halindeki bir aracın üstünden sokağa atladıktan sonra koşarak kaçtıkları görüldü. Şahısların gözaltına alınma anlarıysa çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin mahalleli tarafından yakalanıp dövüldüğü, daha sonra ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındığı ve işlemlerinin yapıldığı görülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arnavutköy’de dev dalgalar oluştuArnavutköy’de dev dalgalar oluştu
Başkent EDAŞ Çankırı'da kış hazırlıklarını sürdürüyorBaşkent EDAŞ Çankırı'da kış hazırlıklarını sürdürüyor
Toroslar EDAŞ Osmaniye'de kış hazırlıklarını sürdürüyorToroslar EDAŞ Osmaniye'de kış hazırlıklarını sürdürüyor
Anahtar Kelimeler:
Hırsız

İstanbul Namaz Vakitleri 20 Aralık Salı

İmsak
06:45
Sabah
08:18
Öğle
13:06
İkindi
15:25
Akşam
17:45
Yatsı
19:12
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.