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Hırsız iki defa şaşırttı

AYDIN HABERLERİ  | 18.04.2020 13:24 | Son Güncelleme

Aydın’ın Karacasu ilçesinde bir hafta önce bir minibüsün teybini çalan hırsız, bir hafta sonra çaldığı teybi minibüsün sahibinin evinin kapısının önüne bırakıp gitti.

Aydın’ın Karacasu ilçesinde bir hafta önce bir minibüsün teybini çalan hırsız, bir hafta sonra çaldığı teybi minibüsün sahibinin evinin kapısının önüne bırakıp gitti. Hırsızlık olaylarının çok nadir yaşandığı ilçede vicdanlı hırsızın kim olduğu merak konusu oldu. Teybine kavuşan Osman Can adlı şoför ise hırsızın kendilerini iki defa şaşırttığını söyledi.
Edinilen bilgiye göre; Yaklaşık bir hafta önce Karacasu Ataeymir Mahallesi’nde minibüsçülük yapan Osman Can’a ait birlik minibüsüne giren bir hırsız, minibüsün teybini yerinden söküp araçta bulunan bozuk paralarla birlikte çaldı. Mahallede nadir olarak hırsızlık olayı yaşanmasından dolayı bu durum da Ataeymir’de yaşayan herkesi şaşırttı. Olaydan bir hafta sonra evinin kapısı önüne bırakılan bir poşet içerisinde çalınan teybini görünce bir hafta içinde ikinci kez şaşırdı. Beldedeki vicdanlı hırsız ilçede merak konusu oldu.
Malının geri gelmesine sevinse de bu enteresan olaya anlam veremediğini belirten şoför Osman Can, “Ben aracımı 10 Nisan’dan hava kararmadan her zaman olduğu gibi pazar yerine bıraktım. Bu hırsızlık olayı 10 Nisan’ı 11 Nisan’a bağlayan gece yasaklardan sonra yaşandı diye tahmin ediyorum. Yasaklar bittikten sonra acil bir işim olduğu için arabamın yanına gittiğimde teybin çalındığını gördüm. Konuyu jandarmaya anlattım. Ayrıca bu olay da haber oldu. Haberin çıkmasının üzerinden iki gün geçmeden saat 16.00 sıralarında evime geldiğimde bahçe kapısının arkasına bir poşet bırakıldığını gördüm. Açtım baktım. Çalınan teybim geri getirilmiş" diye konuştu.
"Hırsız vicdanının sesini dinleyip pişman oldu galiba"
Hırsızlık olayı yaşandığında şaşırdığını, hırsızın teybi geri getirmesi ile ikinci kez şaşırdığını belirten Osman Can, “Hırsız azıcık vicdanlı gibi geldi bana" dedi.

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