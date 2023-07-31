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Hırsızlar felçli kadını hem karanlıkta hem sıcakta bıraktı

31.07.2023 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’da, geçirdiği felçlikten dolayı 12 yıldır yatalak olan yaşlı kadın, hırsızların çaldığı elektrik kablosundan dolayı hem karanlıkta hem de sıcakta kaldı.

Edinilen bilgilere göre, Mara Mahallesi Adıyaman Kilisesi yakınlarında ikamet eden ve geçirdiği felçlikten dolayı 12 yıldır yatalak olan Remziye Demir’in ikamet ettiği ev ile elektrik direği arasındaki elektrik kablosu çalındı. Elektrik kablosunun çalınmasından dolayı elektriksiz kalan Remziye Demir hem karanlıkta hem de yaşadığı toprak evde çalışmayan vantilatörden dolayı sıcakta kaldı.

Oldukça bunaltıcı bir sıcak havanın hakim olduğu Adıyaman’da uzandığı yatağında sıcaktan dayanamadığını belirten Remziye Demir, olayı gerçekleştirenlerin yakalanıp cezalandırılmasını istedi.
Belirli aralıklarla iki defa elektrik kablolarının çalındığını ve durumu polis ekiplerine bildirdiklerini söyleyen Remziye Demir, ilgililerden yardım istediğini vurguladı.

Türkçe bilmeyen ve hastalıktan dolayı sadece Kürtçeyi de güçlükle konuşabilen Remziye Demir, “Ben hastayım ve çok sıcak. Kablo çalındı, çok ayıp. Elektrik yok ve çok sıcak” dedi.

Remziye Demir’in eşi Mahmut Demir ise, “Bu iki defadır bizim kablo çalınıyor, çalınan kabloyu 500 TL’ye almıştık. Hava çok sıcak ve hasta var” diye konuştu.

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