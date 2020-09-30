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Hırsızlar fotokapan ile yakalandı

MALATYA HABERLERİ  | 30.09.2020 12:23 | Son Güncelleme

Malatya’da baz istasyonlarından akü hırsızlığı olayı, fotokapan cihazları kullanılarak tespit edip edilirken, olayla ilgili 4 zanlı yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, Malatya ve ilçelerinde baz istasyonlarında meydana gelen akü hırsızlığı olaylarını aydınlatmak ve faillerini ortaya çıkarmak maksadıyla bölgede bulunan baz istasyonlarına fotokapan cihazları yerleştirildi.

Hırsızlar fotokapan ile yakalandı

Malatya’da baz istasyonlarından akü hırsızlığı olayı, fotokapan cihazları kullanılarak tespit edip edilirken, olayla ilgili 4 zanlı yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, Malatya ve ilçelerinde baz istasyonlarında meydana gelen akü hırsızlığı olaylarını aydınlatmak ve faillerini ortaya çıkarmak maksadıyla bölgede bulunan baz istasyonlarına fotokapan cihazları yerleştirildi. Kale ilçesi Gülenköy Mahallesinde bulunan iki ayrı baz istasyonundan hırsızlık olayı meydana geldi. Olayın öğrenilmesine müteakip fotokapan görüntüleri incelendi. Hırsızlık yapan şüphelilerin kullandığı araç plakası ve şahısların eşkâlleri tespit edildi. PTS kayıtlarında yapılan inceleme neticesinde söz konusu aracın Diyarbakır iline gittiği tespit edildi. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile kurulan koordinasyon sonucunda araç ve şüpheli 4 şahıs, Diyarbakır il merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada hırsızlık olayında kullanılan suç aletleri araç içerisinde ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısı ile yapılan koordine sonucu şüphelilerin alınması için Diyarbakır’a ekip gönderilerek şüpheli şahıslar Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden teslim alınarak Kale ilçe Jandarma komutanlığına getirildi.
Şahısların adli işlemlerinin Malatya İl Jandarma Komutanlığınca yürütüldüğü kaydedildi.

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