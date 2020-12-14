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Hırsızlar, girdikleri dairelerden elleri boş ayrıldı

SAMSUN HABERLERİ  | 14.12.2020 14:32 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde 2 dairenin kapılarını kırıp içeri giren kişi veya kişiler, çalacak bir şey bulamayınca elleri boş ayrıldı.Olay, Kavakpınar Mahallesi Sarıçam Sokak’ta 3 katlı bir apartmanın birinci ve ikinci katında bulunan dairelerde dün gece meydana geldi.

Samsun’un Bafra ilçesinde 2 dairenin kapılarını kırıp içeri giren kişi veya kişiler, çalacak bir şey bulamayınca elleri boş ayrıldı.
Olay, Kavakpınar Mahallesi Sarıçam Sokak’ta 3 katlı bir apartmanın birinci ve ikinci katında bulunan dairelerde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üçüncü katta oturan Ahmet B. sabah evden çıkarken dairelerin kapılarının açık olduğunu fark ederek durumu polise haber verdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü sivil ve olay yeri inceleme ekipleri her iki kapının da kilidinin kırılarak içeri girildiğini belirledi. Ekipler 2. katta oturan A.D.’yi arayarak haber verdi. Köyde oturan A.D. eve geldiğinde polis ekipleriyle birlikte yapılan incelemede kendi dairesinden hiçbir şeyin çalınmadığı tespit edildi. Birinci katın sahiplerinin de akrabaları olduğunu ve İstanbul’da oturduklarını söyleyen A.D., burada da yapılan incelemede eşyaların yerli yerli yerinde olduğu, hırsızlık olayının gerçekleşmediği anlaşıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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