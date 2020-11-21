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Hırsızlar öğrencilerin eğitimini engelledi

MUĞLA HABERLERİ  | 21.11.2020 14:37 | Son Güncelleme

Muğla’nın Köyceğiz İlçesi Balcılar Mahallesinde hırsızların internet kablolarını çalması sonucu mahallede uzaktan eğitim gören 20 öğrencinin internet erişimi sona erdi.Olay, Muğla’nın Köyceğiz İlçesi Balcılar Mahallesinde meydana geldi.

Muğla’nın Köyceğiz İlçesi Balcılar Mahallesinde hırsızların internet kablolarını çalması sonucu mahallede uzaktan eğitim gören 20 öğrencinin internet erişimi sona erdi.
Olay, Muğla’nın Köyceğiz İlçesi Balcılar Mahallesinde meydana geldi. Elektriklerin kesildiği bir günde hırsızlar mahalleye gelerek bakır kabloları çalarak kayıplara karıştı. Ardından olayın kolluk kuvvetlerine bildirilmesinin ardından bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Balcılar Mahalle Muhtarı Muzaffer Tepe, "Bu mahallemizde yaşanan 5’inci hırsızlık. Hırsızlar sürekli kabloları çalıyor. Mahallemizde uzaktan eğitim gören 20 çocuğumuzun eğitime erişimi hırsızlık ile sona erdi. Telekom ve jandarma ekipleri tutanaklarını tuttu" dedi.

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