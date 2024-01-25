Hırsızlar önce kameraya, sonra jandarmaya yakalandı: 4 tutuklama

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bozyazı ilçesinde iki farklı adreste yaşanan motosiklet hırsızlığı ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek önce şüphelilerin eşkallerini, ardından da kimliklerini tespit etti. Tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. 6 şüpheli, çalıntı motosikletler ile birlikte yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 4’ü tutuklandı, 2’si tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Ele geçirilen 2 motosiklet ise sahiplerine teslim edildi.



