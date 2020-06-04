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Hırsızlar yüksek gerilim hattı direklerine dadandı

MARDİN HABERLERİ  | 04.06.2020 16:46 | Son Güncelleme

Mardin’in Midyat ilçesinde kırsal mahalleleri besleyen ve olası arıza durumuna karşı alternatif hat olarak kullanılan direklerin payandaları hırsızlar tarafından çalındı.Edinilen bilgilere göre, Midyat’a bağlı kırsal mahallelerinin bir kısmını besleyen ve olası arıza durumunda alternatif hat olarak kullanılan direklerin payandaları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.

Hırsızlar yüksek gerilim hattı direklerine dadandı

Mardin’in Midyat ilçesinde kırsal mahalleleri besleyen ve olası arıza durumuna karşı alternatif hat olarak kullanılan direklerin payandaları hırsızlar tarafından çalındı.
Edinilen bilgilere göre, Midyat’a bağlı kırsal mahallelerinin bir kısmını besleyen ve olası arıza durumunda alternatif hat olarak kullanılan direklerin payandaları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Yapılan ihbar üzerine Ömerli ve Midyat ilçeleri arasında bulunan söz konusu hatta inceleme yapan DEDAŞ ekipleri yüksek gerilim hattına ait galvanizli direğine ait 15 adet çapraz payandanın çalındığını tespit etti. Taşıma kapasitesi zayıflayan direklerin devrilmemesi için ekipler tarafından kısa sürede yenileri takıldı. Payandaları çalınan hat, Ömerli ve Midyat ilçeleri arasında yer alan fiderde olası bir arıza durumunda alternatif olarak Ömerli, Savur ve Midyat ilçelerine de elektrik vermek için kullanıldığı öğrenildi.

Hırsızlar yüksek gerilim hattı direklerine dadandı

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Artuklu
Yeşilli Eczanesi
Yesilli
Yavuz Eczanesi
Savur
Özdemir Eczanesi
Omerli
Narlıoğlu Eczanesi
Nusaybin
Midyat Eczanesi
Midyat
Ava Eczanesi
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