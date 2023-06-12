YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Hırsızlardan bıkan esnaf duvar yazısıyla uyardı

Hırsızlardan bıkan esnaf duvar yazısıyla uyardı

12.06.2023 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta iş yerlerinin klima motoru ve parçalarının çalınması olaylarına karşı yapacak bir şey bulamayan esnaf, hırsızlara yönelik klimaların bulunduğu duvara yazı yazdı.

Dulkadiroğlu ilçesinde gelinlikçi ve fotoğrafçılık yapan iki esnaf iş yerlerindeki klima motorları ve parçalarının çalınmalarına karşı pes etti. Farklı zamanlarda klima motoru ve bakır boruları çalınan esnaflar durumu polis bildirdi.

Esnaflar kendi imkanları ile buldukları klima motorunu yeniden yerine taktı. Klima motoru ve parçaları birkaç gün sonra yeniden çalınması sonrası esnaflar, çareyi hızsızların görebileceği yere yazı yazmakta buldu.

Esnaflar, “Sayın hırsız kardeşler lütfen klima motoru ve kablosunu çalmayınız. Bunlar alırken pahalı satarken ucuzdur. Ne kadar ihtiyacınız varsa arka taraftaki iş yerlerimize gelin parasını verelim” yazısını astı.

Yaşadıkları olayı anlatan esnaf Tarık Demir, “Bizim iş yerimizin arka tarafında yer alan bir bina vardı ve bunun bodrum katında klima motorlarımız vardı. Bina yıkıldıktan sonra klima motorları açığa çıktı. Servis çağırıp motorları tamir ettirip klimalarımızı çalıştırdık. Bir hafta sonra bir anda klima kesildi. Elektrikçi geldi ve motorun yerinde olmadığını söyledi. Polise bildirdik onlar da inceleme başlatacaklarını söyledi. Bir şekilde ayakta kalmaya çalışıyoruz kendi imkanlarımız ile araştırma yaptık. Bir hurdacı söylediler ve arkadaşlarımız ile klima motorumuzu bulduk. Yeniden klima motorumuzu yerine taktırdık. Bu olaydan birkaç gün sonra başka bir hırsızın boruları sökerken yakaladılar. Biz bu işlerden çok mağduruz. Kendi imkanlarımız doğrultusunda bir yazı yazdırdık. Saatte bir gelip kontrol ediyoruz” dedi.

Bir başka esnaf Ömer Faruk Özer ise “Benzer hırsızlık olayı bizim de başımıza geldi ve biz güvenlik kamerası taktırdık. Yine bir yazı hazırladık. Ciddi anlamda ihtiyacı olan arkadaşlarımız varsa gelsinler parasını verelim bu şekilde çalışan klimaların motorunu, borusunu kesip sökmesinler. Biz destek istiyoruz buranın güvenliğinin artırılmasını talep ediyoruz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Deprem bölgesinden ilk hac kafilesi uğurlandıDeprem bölgesinden ilk hac kafilesi uğurlandı
Bolu’da heyelan nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatıldıBolu’da heyelan nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatıldı
Edirne'nin "nostaljik semti" Kaleiçi'nin turizme kazandırılması isteniyorEdirne'nin "nostaljik semti" Kaleiçi'nin turizme kazandırılması isteniyor
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 12 Haziran Pazartesi

İmsak
03:17
Sabah
05:03
Öğle
12:37
İkindi
16:29
Akşam
20:01
Yatsı
21:39

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler12 Haziran Pazartesi

Özpolat eczanesi
Elbistan
Deva eczanesi
Cagliyancerit
Asli eczanesi
Andirin
Sümen eczanesi
Dulkadiroglu
Elif eczanesi
Ekinozu
Onur eczanesi
Onikisubat
Kaytan eczanesi
Onikisubat
Tümünü Göster
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

ABD’de panik: Gökyüzü kızıla büründü! Maskeler geri döndü

ABD’de panik: Gökyüzü kızıla büründü! Maskeler geri döndü

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Mucizenin fotoğrafı! Uçak kazasından 40 gün sonra böyle bulundular

Mucizenin fotoğrafı! Uçak kazasından 40 gün sonra böyle bulundular

Çırılçıplak restorana gidince tepkiler yağdı! “Derinden üzüldük”

Çırılçıplak restorana gidince tepkiler yağdı! “Derinden üzüldük”

Işıl ışıl, dümdüz saçların sırrı onda! Babyliss Düzleştirici Saç Fırçası'nda fırsat

Işıl ışıl, dümdüz saçların sırrı onda! Babyliss Düzleştirici Saç Fırçası'nda fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.