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Hırsızlardan şüphelendi, fotokapan görüntülerini izleyince şok oldu

23.05.2023 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin’de bağ evinin kapısının zorlanması ile hırsızlardan şüphelenen vatandaş fotokapan kurdu, görüntüleri izleyince boz bir ayıyı görünce şok oldu.

Hırsızlardan şüphelendi, fotokapan görüntülerini izleyince şok oldu

Artvin’in Arhavi ilçesinde yaşayan Nafi Sarı (39), Cumhuriyet Mahallesi İsina Tepesi mevkide kendisine ait arazinde bulunan bağ evinin kapısının zorlandığını fark etti. Eve her gittiğinde farklı olaylarla karşılaşan Sarı, son olarak çitlerin sökülüp evin etrafının kazıldığını görünce fotokapan kurmaya karar verdi. Hırsızlardan şüphelenen Sarı, neler olduğu öğrenmek için görüntülerini izleyince hayrete düştü. Bağ evinde her hafta yaşanan farklı olaylara sebep bir boz ayıydı. Yiyecek arayan boz ayı evin etrafında dolaşıyor, daha sonra uzaklaşıyordu.

Yaşananları anlatan Nafi Sarı, “hafta sonu burada etkinlik yapmak ve ilçemizin önemli kültürlerinden biri olan atmacacılık avı için bir baraka kaptık. Aynı zamanda ufaktan da olsa tarım işleriyle de uğraşıyoruz. Her geldiğimiz evin etrafında farklılık hissettik. Etrafın kazıldığını, kapıların zorlandığını gördük. Bizde kendi imkanlarımız ile bölgede ne oluyor diye fotokapan aldık. Daha sonra kayıtlarımıza baktık ki bir boz ayı ziyarette bulunmuş. Dolanmış içerde yiyecek bırakmadığımız için içeri girmemiş. Şehre de çok uzak değiliz. Ama kendisinin bu bölgede yaşadığını buraya hakim olduğunu öğrendik. Tabi orman kendisinin. Fotokapandan da olsa izlemek farklı oldu. Bize ayrı bir heyecan verdi. Bölgede çay toplayan üreticiler var. Belli ki bu hayvan buraları mesken tutmuş. Sabah erken saatlerde geliyor, çay toplamaya da erken saatlerde gidiliyor. Bizde bu böyle de yapan hayvanın, ayının olduğun vatandaşların bilmesini istedik” ifadelerini kullandı.

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