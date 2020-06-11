YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Hırsızların soğukkanlılığı "pes" dedirtti

Hırsızların soğukkanlılığı "pes" dedirtti

İSTANBUL HABERLERİ  | 11.06.2020 09:32 | Son Güncelleme

Arnavutköy’de gece saatlerinde park halinde bulunan bir toptancı aracının yanına gelen kimliği belirsiz kişiler, aracın içerisinde bulunan onlarca kutu ve çuval gıda malzemesini yanlarında getirdikleri kamyonete dakikalar içerisinde yükleyerek izlerini kaybetti.

Hırsızların soğukkanlılığı "pes" dedirtti

Arnavutköy’de gece saatlerinde park halinde bulunan bir toptancı aracının yanına gelen kimliği belirsiz kişiler, aracın içerisinde bulunan onlarca kutu ve çuval gıda malzemesini yanlarında getirdikleri kamyonete dakikalar içerisinde yükleyerek izlerini kaybetti. Hırsızların pes dedirten soğukkanlı halleri mahalleli tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Olay, önceki gece saat 04:00 sıralarında Arnavutköy Anadolu Mahallesi Amber Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde park halinde bulunan bir toptancı aracının yanına gelen kimliği belirsiz kişiler, araçta bulunan 20 kiloluk sıvı yağları ve kuru gıda çuvallarını dakikalar içerisinde yanlarında getirdikleri kamyonete yükledi. Araçta bulunanların büyük kısmını çalan şahıslar, pencerelere çıkan mahallelinin “polisi arıyoruz” uyarılarına rağmen hırsızlığa devam ettikleri görüldü. 10 dakika içerisinde soygunu gerçekleştiren hırsızlar, polis olay yerine gelmeden kaçarak izlerini kaybettirdiği öğrenildi.
Öte yandan hırsızlık olayı, mahallede yaşayanlar tarafından saniye saniye cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Hırsızların soğukkanlılığı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Red Bull'dan yaza özel yeni lezzetRed Bull'dan yaza özel yeni lezzet

En Çok Okunan Yerel Haberler

İstanbul Namaz Vakitleri 11 Haziran Perşembe

İmsak
03:25
Sabah
05:24
Öğle
13:09
İkindi
17:08
Akşam
20:43
Yatsı
22:33

İstanbul Nöbetçi Eczaneler11 Haziran Perşembe

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Avlu 34 Eczanesi
Arnavutkoy
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kartal Aydos Ayazma Kent Ormanı vatandaşın hizmetine açılacak

Kartal Aydos Ayazma Kent Ormanı vatandaşın hizmetine açılacak

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.