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Hırsızlık eşyalarını satın alan kişi yakalandı

MARDİN HABERLERİ  | 08.08.2020 15:10 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri hırsızlık eşyalarını satın alan şüpheliyi yakaladı.Kızıltepe’de meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda çalınan birçok cep telefonu, diz üstü bilgisayar ve televizyon gibi elektronik cihazların M.T.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri hırsızlık eşyalarını satın alan şüpheliyi yakaladı.
Kızıltepe’de meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda çalınan birçok cep telefonu, diz üstü bilgisayar ve televizyon gibi elektronik cihazların M.T. isimli şahıs tarafından satın alındığı yönünde bilgiler edinildi. Polis ekipleri bahse konu çalınan eşyaların temin edilmesi amacı ile bugün saat 06.30’da M.T. ve bu şahsa yardım ettiği değerlendirilen şahıslara ait 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 37 adet çeşitli marka ve modellerde cep telefonu, 4 adet çeşitli marka modellerde LCD televizyon, 2 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet decoder cihaz ve 1 adet profesyonel fotoğraf makinesi ele geçirildi.
Şüpheli M.T dini nikahlı eşi S.Ç ve kardeşi Ş.T isimli şahıslar yakalanarak Kızıltepe Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Şüpheli M.T Kızıltepe Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı talimatı ile gözaltına alındı.
Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Artuklu
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Artuklu
Çınarbaş Eczanesi
Yesilli
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Savur
Özdemir Eczanesi
Omerli
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Nusaybin
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