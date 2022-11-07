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Hırsızlık için girdikleri evin sahibini öldürdükleri iddia edilen 4 sanık yeniden yargılandı

07.11.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de hırsızlık için girdikleri evin sahibini öldürdükleri iddiasıyla çeşitli hapis cezalarına çarptırılan ve istinafın bozma ilamının ardından yeniden yargılanan 4 sanıktan 3'üne müebbet hapis cezası verildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Y.D, B.T. ve H.K ile müşteki ve sanık avukatları hazır bulundu, sanık A.Ş. SEGBİS üzerinden duruşmaya katıldı.

Mahkeme başkanın son sözlerini aldığı sanıklar 1,5 yıldır tutuklu olduklarını belirterek, tahliyelerini istedi.

Maktul İ.Y'nin müşteki kızı H.Y. ise sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, Y.D, B.T. ve H.K'ye "kasten öldürme" suçundan müebbet, "yağma" suçundan 9 yıl 9'ar ay hapis cezası verdi, A.Ş'yi "yağma" suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

OLAY

Melikgazi ilçesi Gesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 7 Ağustos 2020'de yüksekten düşme ihbarı alan ekipler, olay yerinde İ.Y'nin öldüğünü tespit etmişti.

Olayın ardından yapılan soruşturmada, evde parmak izleri tespit edilen Y.D, B.T. ve H.K'nin olay tarihinde İ.Y'nin evine gittikleri, kapıyı açınca maktulün ağzını kapatarak zorla içeri girdikleri ve direnmesi üzerine çıkan arbedede İ.Y'yi evin balkonundan attıkları belirlenmişti. 3 zanlı ile olayla bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan A.Ş. tutuklanmıştı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklardan H.K, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçundan 9 yıl 9 ay, Y.D, B.T. ve A.Ş. ise "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçundan 9 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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