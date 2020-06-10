YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Hırsızlık şebekesi çökertildi

Hırsızlık şebekesi çökertildi

BİLECİK HABERLERİ  | 10.06.2020 12:41 | Son Güncelleme

Bilecik ve Kütahya’da da birçok hırsızlık olayına karıştığı belirlenen hırsızlık şebekesi çökertildi.Bilecik’in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede bir fabrikada meydana gelen kablo hırsızlığı olayını araştırırken, yapılan titiz çalışmalar sonucunda kısa sürede şüphelileri tespit edildi.

Bilecik ve Kütahya’da da birçok hırsızlık olayına karıştığı belirlenen hırsızlık şebekesi çökertildi.
Bilecik’in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede bir fabrikada meydana gelen kablo hırsızlığı olayını araştırırken, yapılan titiz çalışmalar sonucunda kısa sürede şüphelileri tespit edildi. Yapılan operasyonda E.N. ve S.N. gözaltına alınırken, şahısların Kütahya’da 2 motosiklet ve 3 ayrı hırsızlık olaylarının da şüphelisi olduğu anlaşıldı. Ekipler 2 şüpheliyi Bozüyük’teki kablo hırsızlığı olayı ile ilgili olarak adliye sevk ederken, şahıslar adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Serbest kalan 2 şüpheli, Kütahya’daki dosyaları için ekiplerce Kütahya Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekiplerine teslim edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Kemik torbası' Bu yorum isyan ettirdi 'Kemik torbası' Bu yorum isyan ettirdi
İşte 2020 yılının en popüler telefonları İşte 2020 yılının en popüler telefonları

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya Valisi Ersin Yazıcı oldu

Antalya Valisi Ersin Yazıcı oldu

Ali Çelik, Kütahya’nın yeni valisi oldu

Ali Çelik, Kütahya’nın yeni valisi oldu

Doğu Anadolu’da sağanak yağış

Doğu Anadolu’da sağanak yağış

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Adana Valiliğine atandı

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Adana Valiliğine atandı

1 Temmuzda açılacak olan 116 düğün salonunda misafir sayısında azalmaya gidilecek

1 Temmuzda açılacak olan 116 düğün salonunda misafir sayısında azalmaya gidilecek

Sincanlı vatandaşlar Sera Park’a yeniden kavuştu

Sincanlı vatandaşlar Sera Park’a yeniden kavuştu

Bilecik Namaz Vakitleri 10 Haziran Çarşamba

İmsak
03:28
Sabah
05:23
Öğle
13:05
İkindi
17:02
Akşam
20:36
Yatsı
22:22

Bilecik Nöbetçi Eczaneler10 Haziran Çarşamba

Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Kardeşler Eczanesi
Sogut
Elif Eczanesi
Merkez
İlker Eczanesi
Bozuyuk
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Başkan Şahin’den maske uyarısı

Başkan Şahin’den maske uyarısı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Alkollü sürücü kaza yaptı

Alkollü sürücü kaza yaptı

1930 yılında yapılması planlanan proje bu dönemde hayata geçti

1930 yılında yapılması planlanan proje bu dönemde hayata geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.