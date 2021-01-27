YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Hırsızlık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Hırsızlık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

27.01.2021 15:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hırsızlık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.Alınan bilgilere göre, JASAT ekipleri tarafından kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası ile yakalama kararı ile aranan M.T.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.
Alınan bilgilere göre, JASAT ekipleri tarafından kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası ile yakalama kararı ile aranan M.T. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Baba gibi baba' 'Baba gibi baba'
94,8 milyonluk büyük ikramiye Türk vatandaşa çıktı! 94,8 milyonluk büyük ikramiye Türk vatandaşa çıktı!

Nevşehir Namaz Vakitleri 27 Ocak Çarşamba

İmsak
06:19
Sabah
07:44
Öğle
12:59
İkindi
15:40
Akşam
18:04
Yatsı
19:23

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Çarşamba

Gülşad Eczanesi
Merkez
Uzer Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Acigol
Derelı Eczanesi
Avanos
Halıloglu Eczanesi
Derinkuyu
Gülsehır Eczanesi
Gulsehir
Günes Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster
Nevşehir ECZANELER
Nevşehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Diğer Haberler

Hırsızlık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Hırsızlık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Jandarma, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahsı yakaladı

Jandarma, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahsı yakaladı

Nevşehir Belediyespor, deplasmanda Fatsa Belediyespor ile karşılaşacak

Nevşehir Belediyespor, deplasmanda Fatsa Belediyespor ile karşılaşacak

Nevşehir Belediyespor, deplasmanda Fatsa Belediyespor ile karşılaşacak

Nevşehir Belediyespor, deplasmanda Fatsa Belediyespor ile karşılaşacak

Nevşehir'de bağ evinde şüpheli ölüm

Nevşehir'de bağ evinde şüpheli ölüm

Avanos’ta şüpheli ölüm

Avanos’ta şüpheli ölüm

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.