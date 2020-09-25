Hırsızlık şüphelileri adliyeye sevk edildi

Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki bir iş yerinde hırsızlık teşebbüsünde bulunan şüpheliler yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 4 Eylül Mahallesi’nde bir polisaj atölyesinden musluk bataryaları çalmaya çalışan şüpheliler iş yeri çalışanlarınca fark edilince yakayı ele verdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verilmesiyle Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda tespit edilen E.N., C.N. ve S.N. yakalanarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olaya karışan bir diğer hırsızlık şüphelisi A.D.’nin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Şüpheliler İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

