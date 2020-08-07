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Hırsızlık şüphelileri tutuklandı

BİLECİK HABERLERİ  | 07.08.2020 15:44 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde daha önceden kesinleşmiş hapis cezaları bulunan hırsızlık şüphelileri, son işlerinde suçüstü yakalanınca tutuklanarak cezaevine gönderildiler.Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevre yolunda devriye görevi yaparken karayollarına ait tabelaları almaya çalışan şüphelileri suçüstü yakaladı.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde daha önceden kesinleşmiş hapis cezaları bulunan hırsızlık şüphelileri, son işlerinde suçüstü yakalanınca tutuklanarak cezaevine gönderildiler.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevre yolunda devriye görevi yaparken karayollarına ait tabelaları almaya çalışan şüphelileri suçüstü yakaladı. Şüphelilerin yapılan GBT sorgulamasında daha önceden hırsızlık olayına karıştıkları ve kesinleşmiş hapis cezalarının olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Mahkeme sonrasında tutuklanan şüphelilerden G.N. Bilecik M tipi kapalı cezaevine, diğer şüpheli C.N. ise Bozüyük açık cezaevine gönderildi.

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Bozuyuk
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Doğa Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Sogut
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