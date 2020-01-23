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Hırsızlık şüphelisi 16 kişi yakalandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 23.01.2020 16:03 | Son Güncelleme

Gaziantep’te hırsızlık şüphelisi 16 kişi yapılan titiz çalışmalar sonucu yakalandı.Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye ekipleri tarafından hırsızlık suçlarını aydınlatmaya yönelik çalışma yapıldı.

Hırsızlık şüphelisi 16 kişi yakalandı

Gaziantep’te hırsızlık şüphelisi 16 kişi yapılan titiz çalışmalar sonucu yakalandı.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye ekipleri tarafından hırsızlık suçlarını aydınlatmaya yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda Eyüpoğlu Mahallesi’nde 1 adet oto hırsızlığı yapan 2 şüpheli şahıs, Bülbülzade Mahallesi’nde elektrikli motosiklet hırsızlığı yapan 1 şüpheli şahıs, Üçoklar Mahallesi’nde oto teybi hırsızlığı yapan 1 şüpheli şahıs ile çeşitli hırsızlık suçlarından aranan 12 şüpheli şahıs yakalandı.
Yakalanan toplam 16 şüpheli şahıs adli mercilere sevk edildi.

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