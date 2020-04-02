Hırsızlık şüphelisi 2 şahıs yakalandı

Kütahya’da motosiklet ve bisiklet çaldıkları ileri sürülen 2 şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, Dumlupınar ve Fatih mahallelerindeki bazı evlerin bodrumlarından çok sayıda motosiklet, bisiklet ve lastik çalınması üzerine harekete geçti. Polis, zanlılar K.U. (32) ve İ.C.B.’nin (40) Vefa Mahallesi’ndeki evine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda çalıntı olduğu belirlenen çok sayıda malzeme ele geçirildi.



