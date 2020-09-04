YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Hırsızlık şüphelisi 3 kadın yakalandı

Hırsızlık şüphelisi 3 kadın yakalandı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 04.09.2020 17:36 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bir binaya hırsızlık için girdikleri iddia edilen 3 kadın yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Dr.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bir binaya hırsızlık için girdikleri iddia edilen 3 kadın yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Dr. Hüseyin Filiz Caddesi üzerinde bulunan bir apartmana giren Y.N, Y. E, ve K.S, isimli 3 kadını fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri aparman içerisine giren kadınlar iddiaya göre bir ikametin kapısını zorladıkları esnada yakalandı. Plastik aparatlarla dairelerin kapılarını açmaya çalışırken yakalandıkları iddia edilen 3 kadın, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'1975'te her şey çok güzeldi, ben mesela''1975'te her şey çok güzeldi, ben mesela'
Adıyaman'da soba zehirlenmesi! Adıyaman'da soba zehirlenmesi!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor golcü transfer edecek
Kayserispor golcü transfer edecek
Büyükşehir’den KPSS için ek seferler
Büyükşehir’den KPSS için ek seferler
Körfez’de küçük dokunuşlarla eksiklikler gideriliyor
Körfez’de küçük dokunuşlarla eksiklikler gideriliyor
Lapseki köylerinde DİTAP çalışmaları
Lapseki köylerinde DİTAP çalışmaları
Lapseki’de KAYES çalışmaları başladı
Lapseki’de KAYES çalışmaları başladı
Kayserispor Situm’u gözden çıkardı
Kayserispor Situm’u gözden çıkardı

Adıyaman Namaz Vakitleri 4 Eylül Cuma

İmsak
04:29
Sabah
05:53
Öğle
12:31
İkindi
16:08
Akşam
18:59
Yatsı
20:18

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 4 Eylül Cuma

Erdil Eczanesi
Merkez
Özgün Eczanesi
Merkez
Sağtekin Eczanesi
Merkez
Mehmet Önder Eczanesi
Besni
Hilal Eczanesi
Golbasi
Perihan Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
2. kattan düşen çocuk yaralandı
2. kattan düşen çocuk yaralandı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Vali Mahmut Çuhadar spor tesislerini inceledi
Vali Mahmut Çuhadar spor tesislerini inceledi
Kahta’da Trafik Eğitim Parkı tamamlandı
Kahta’da Trafik Eğitim Parkı tamamlandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.