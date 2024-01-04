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Hırsızlık şüphelisi 5 şahıs yakalandı

04.01.2024 14:34 | Son Güncelleme:
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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelileri yakalanarak gözaltına alındı.

Hırsızlık şüphelisi 5 şahıs yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde bir çok adreste hırsızlık yaptığı tespit edilen M.B., E.K., A.Ç., İ.G., ve M.İ., isimli 5 şahsı yakalayarak gözaltına alınırken A.Ç., E.C., ve M.Y., isimli 3 şahıs ise adreslerinde bulunamayarak haklarında yakalanma kararı çıkarıldı.

Gözaltına alınan 5 şahıs, emniyette tamamlanan ifadelerinin ardından Adıyaman Adliyesi’ne sevk edildi. Şahısların Adıyaman’da çaldıkları malzemeleri Şanlıurfa’ya götürdükleri ve burada M.Y., isimli şahsa sattıkları iddia edildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Hırsızlık şüphelisi 5 şahıs yakalandı

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