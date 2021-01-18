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Hırsızlık şüphelisi 7 kadın girdikleri apartmanda yakalandı

18.01.2021 20:47 | Son Güncelleme:
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Hırsızlık şüphelisi 7 kadın girdikleri apartmanda yakalandı

Adana'da bir apartmana hırsızlık amacıyla girdikleri iddia edilen 7 kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde bir apartmana giren 7 kadının durumundan şüphelenen apartman sakinleri binayı aramaya başladı.

Apartman içindeki kadınları yakalayan vatandaşlar, hırsız olduklarını iddia ettikleri şüphelileri polise ihbar etti.

Olay yerine giden ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Polis Merkezi'ne götürülen Y.K, T.Y, H.A, İ.G, S.Y, T.K ile S.Ç'nin daha önce çok sayıda hırsızlık suçundan kaydı olduğu tespit edildi.

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