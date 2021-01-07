YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Hırsızlık şüphelisi ekipleri harekete geçirdi

Hırsızlık şüphelisi ekipleri harekete geçirdi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 07.01.2021 13:28 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, bir binaya girerek hırsızlık yapacağı düşünülen şahıs, ekipleri harekete geçirdi.Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi Merinos Taziye Evi yakınlarında bulunan bir binanın giriş kapısını zorlayan şahsı fark eden bina sakinleri durumu polis ekiplerine bildirilirken, şahıs fark edildiğini anlayınca olay yerinden hızla kaçtı.

Adıyaman’da, bir binaya girerek hırsızlık yapacağı düşünülen şahıs, ekipleri harekete geçirdi.
Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi Merinos Taziye Evi yakınlarında bulunan bir binanın giriş kapısını zorlayan şahsı fark eden bina sakinleri durumu polis ekiplerine bildirilirken, şahıs fark edildiğini anlayınca olay yerinden hızla kaçtı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri ile Mahalle ve Çarşı Bekçileri incelemelerde bulundu. Ekipler hem binayı hem de binanın yan kısmında bulunan inşaat alanlarını kontrol etti. Her hangi bir izle karşılaşmayan ekipler daha sonra olay yerinden ayrıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dünyanın en güzel 100 yüzü belli oldu Dünyanın en güzel 100 yüzü belli oldu
Adıyaman'da soba zehirlenmesi! Adıyaman'da soba zehirlenmesi!
1/

Adıyaman Namaz Vakitleri 7 Ocak Perşembe

İmsak
06:09
Sabah
07:36
Öğle
12:38
İkindi
15:09
Akşam
17:31
Yatsı
18:52

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Perşembe

Görmez Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Öner Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Besni
Lale Eczanesi
Golbasi
Şifa Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.