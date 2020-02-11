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Hırsızlık şüphelisi kadın yakalandı

ANTALYA HABERLERİ  | 11.02.2020 14:00 | Son Güncelleme

Antalya’da girdiği 2 evden 7 bin dolar çaldığı belirlenen kadın hırsız tutuklandı.Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesindeki evinden hırsızlık gerçekleşen T.Y., durumu polise bildirdi.

Hırsızlık şüphelisi kadın yakalandı

Antalya’da girdiği 2 evden 7 bin dolar çaldığı belirlenen kadın hırsız tutuklandı.
Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesindeki evinden hırsızlık gerçekleşen T.Y., durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgede yaptıkları güvenlik kamerası çalışmasında hırsızlığı üç kadının gerçekleştirdiğini tespit etti. Kadınlardan H.B. (20), F.B.’nin kullandığı 35 AR 0132 plakalı otomobil içinde yakalandı. H.B’nin üzerinde yapılan aramada kapı kilit dilini düşürmede kullanılan plastik aparat ele geçirildi. Sürücü F.B’ye trafik yönünden 2 bin 500 lira ceza uygulanırken, araç otoparka çekildi. Yapılan sorgulamada H.B’nin suç kaydının olmadığı fakat, Kepez ilçesi Altınova Mahallesindeki bir evden 7 bin dolar çalınması olayı karıştığı belirlendi. Emniyetteki ifadesinin ardından H.B adliyeye sevk edildi. H.B, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Cem Eczanesi
Muratpasa
Müğren Eczanesi
Muratpasa
Serpil Eczanesi
Muratpasa
Tuğtekin Eczanesi
Muratpasa
Yeni Elmalı Eczanesi
Muratpasa
Yeni Nergiz Eczanesi
Muratpasa
Aylin Eczanesi
Kepez
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