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Hırsızlık şüphelisi saklandığı camide yakalandı

AYDIN HABERLERİ  | 22.08.2020 20:21 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde polisten kaçan hırsız, saklandığı camide kıskıvrak yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir yakalamaya çalıştığı bir şahsı gece saatlerinde saklandığı yerde sıkıştırdı.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde polisten kaçan hırsız, saklandığı camide kıskıvrak yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir yakalamaya çalıştığı bir şahsı gece saatlerinde saklandığı yerde sıkıştırdı. Şüpheli uyarılara rağmen kaçmaya başladı. Polis ekipleri başlattığı çalışmada şüpheliyi saklandığı camii de kıskıvrak yakaladı. İki adet yağma ile Yeşil Mahalle’de meydana gelen evden hırsızlık olayının faili olduğu belirlenen E.B nin üzerinden 2 fişek, eroin maddesi, 1 adet dolu kartuş ve tek kırma av tüfeğinin mekanizma ve namlu kısmı ele geçirildi. Yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

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