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Hırsızlık şüphelisi tutuklandı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 24.09.2020 12:03 | Son Güncelleme

Elazığ’da bir kuaförden 20 bin TL’lik malzeme çalan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde bir kuaförde hırsızlık olayı meydana geldi.

Hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Elazığ’da bir kuaförden 20 bin TL’lik malzeme çalan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde bir kuaförde hırsızlık olayı meydana geldi. İş yerine giren hırsızlık şüphelisi, mücevher ve kuaför malzemelerinden ne bulduysa hepsini çaldı. Yaklaşık 20 bin TL’lik hırsızlık yapan şüpheli kayıplara karıştı. İş yeri sahibinin durumu fark etmesi üzerine olay polise bildirildi. Faili meçhul olay ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Polisin çalışmasında çevrede yapılan güvenlik kameralarından yola çıkılarak şüphelinin F.A. olduğu belirlendi. Belirlenen şüpheli polis tarafından kısa sürede yakalandı, çaldığı malzemeler de ele geçirildi.
Emniyette ifadesi alınan şüpheli F.A., "Nitelikli Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelinin çaldığı malzemeler ise iş yeri sahibine teslim edildi.Mehkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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