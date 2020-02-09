YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Hırsızlık ve uyuşturucu şüphelileri yakalandı

Hırsızlık ve uyuşturucu şüphelileri yakalandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 09.02.2020 13:55 | Son Güncelleme

Gaziantep’te yapılan operasyonlarda bir inşaattan klima çaldığı tespit edilen 2 şüpheli şahıs ile uyuşturucu ticareti yaptığı belirlen başka bir şahıs yakalandı.Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin suç ve suçlulara yönelik çalışmaları devam ediyor.

Hırsızlık ve uyuşturucu şüphelileri yakalandı

Gaziantep’te yapılan operasyonlarda bir inşaattan klima çaldığı tespit edilen 2 şüpheli şahıs ile uyuşturucu ticareti yaptığı belirlen başka bir şahıs yakalandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin suç ve suçlulara yönelik çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalarda Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park Polisleri tarafından Çağlayan Mahallesi’nde 1 adet klima, klima motoru ve 2 adet elektrik panosunu yaya olarak taşıyan 2 şahıs şüphe üzerine durduruldu. Şahısların yapılan incelemesinde, ellerindeki malzemeleri Burak Mahallesi’ndeki bir inşaattan çaldıkları tespit edildi. Yakalanan şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemlere başlandığı belirtildi.
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma ekipleri ise Selimiye Mahallesi’nde bir şüpheli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgi aldı. Ekiplerin, olayla ilgili 7 Şubat 2020 Cuma günü şüphelinin ikametinde yaptığı aramalarda 1 adet ruhsatsız tüfek, 930 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Hırsızlık ve uyuşturucu şüphelileri yakalandı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

AFAD Diyarbakır ekibine teşekkür belgesi

AFAD Diyarbakır ekibine teşekkür belgesi

Erzincan’da ısıtmalı duraklar faaliyete geçti

Erzincan’da ısıtmalı duraklar faaliyete geçti

Samsun'da buzda kayan ambulans itfaiye aracına çarptı

Samsun'da buzda kayan ambulans itfaiye aracına çarptı

Gediz’de trafik kazası: 6 yaralı

Gediz’de trafik kazası: 6 yaralı

Nizip, kick boksta Türkiye şampiyonu oldu

Nizip, kick boksta Türkiye şampiyonu oldu

Kahta’da motosiklet kazası: 1 Yaralı

Kahta’da motosiklet kazası: 1 Yaralı

Gaziantep Namaz Vakitleri 9 Şubat Pazar

İmsak
05:59
Sabah
07:20
Öğle
12:50
İkindi
15:44
Akşam
18:10
Yatsı
19:26

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 9 Şubat Pazar

Bahar Eczanesi
Sehitkamil
Ceylan Eczanesi
Sehitkamil
Elçin Eczanesi
Sehitkamil
Hengirmen Eczanesi
Sehitkamil
İnci Eczanesi
Sehitkamil
İstasyon Özsöyler Eczanesi
Sehitkamil
Başak Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Okuma-yazma bilmeyen kalmayacak

Okuma-yazma bilmeyen kalmayacak

Polisgücü, Süper Lig şampiyonu

Polisgücü, Süper Lig şampiyonu

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Gaziantep’te 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Gaziantep’te 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.